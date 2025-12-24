miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 19:09
En alerta.

Bolivia confirmó los dos primeros casos de gripe H3N2

Bolivia detectó 2 casos de gripe H3N2 subclado K en La Paz. Salud pidió evitar aglomeraciones y anunció 1 millón de vacunas para enero.

Claudio Serra
Claudio Serra
Bolivia confirmó los dos primeros casos de gripe H3N2 (Foto ilustrativa)

Bolivia confirmó los dos primeros casos de gripe H3N2 (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Salud de Bolivia confirmó este miércoles 24 de diciembre los dos primeros casos de la gripe H3N2 subclado K en el departamento de La Paz, tras resultados del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud del país vecino.

Según informaron las autoridades bolivianas, los diagnósticos corresponden a una niña de 6 años en la ciudad de La Paz y a un hombre de 52 años en El Alto, ambos sin complicaciones al momento del reporte oficial.

La menor de edad presentó fiebre, tos y cefalea y no contaba con vacunación antigripal; fue asistida de manera ambulatoria. En el caso del adulto, que padece diabetes, quedó internado en el Hospital del Norte de El Alto.

Preocupa la calidad del aire en la ciudad de La Paz en Bolivia
La Paz en Bolivia

La Paz en Bolivia

Recomendaciones en Bolivia

La ministra de Salud, Marcela Flores, recomendó evitar lugares altamente concentrados, mantener medidas de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo si hay síntomas, además de consultar en el centro de salud más cercano ante un cuadro gripal.

Asimismo, anunció la llegada de un primer lote de un millón de dosis de vacuna contra influenza entre el 15 y el 30 de enero, y un segundo millón previsto para marzo o abril. La campaña priorizará a menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y personas con factores de riesgo.

El Gobierno boliviano había emitido hace una semana una alerta epidemiológica preventiva ante un posible aumento de casos. Según el Ministerio, el subclado K “no es más letal” que otras variantes, pero tendría mayor transmisibilidad (estimada en un 20%).

En el plano regional, la OPS pidió a los países reforzar la vigilancia epidemiológica y genómica, promover la vacunación y preparar los servicios de salud; además informó un aumento de detecciones del subclado K en Europa, países de Asia y en Estados Unidos y Canadá, sin reportes de cambios relevantes en la gravedad clínica.

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta; malestar intenso; dolores musculares, tos seca y fatiga.

