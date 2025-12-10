Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Esta situación está generando tensión en los sistemas de salud. Por lo que hay hospitales saturados y cifras récord de consultas por esta enfermedad.
Qué se sabe de la variante H3N2 subclado K
La variante H3N2 subclado K presenta varias mutaciones en su cápside externa (cubierta proteica que envuelve y protege el material genético de un virus). Esta característica le permite evadir en parte la inmunidad natural y la generada por las vacunas actuales. Estos cambios genéticos elevan su potencial de contagio; en especial, en espacios cerrados y poco ventilados.
El brote llegó acompañado de la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico.
Síntomas de la gripe H3N2
Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.
Los síntomas más comunes incluyen:
Fiebre alta.
Malestar intenso.
Dolores musculares.
Tos seca.
Fatiga.
Quiénes son lo más afectados por la gripe H3N2
El virus golpea con más fuerza a menores de cinco años y adultos mayores, con los picos de incidencia más elevados en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia.
Por ahora, no hay evidencia de que el subclado K provoque cuadros más graves que otras variantes estacionales, aunque su rápida propagación preocupa a las autoridades sanitarias. El temor es que el aumento de contagios en poco tiempo eleve el riesgo de complicaciones y colapse los sistemas de salud.