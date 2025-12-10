Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

La H3N2 subclado K, es una variante de gripe, la cual se habría adelantado aproximadamente entre tres y seis semanas, provocando un importante brote inusual en Europa, Estados Unidos y Asia.

Mundo. María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Mundo. La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz

Esta situación está generando tensión en los sistemas de salud. Por lo que hay hospitales saturados y cifras récord de consultas por esta enfermedad.

La variante H3N2 subclado K presenta varias mutaciones en su cápside externa (cubierta proteica que envuelve y protege el material genético de un virus). Esta característica le permite evadir en parte la inmunidad natural y la generada por las vacunas actuales. Estos cambios genéticos elevan su potencial de contagio; en especial, en espacios cerrados y poco ventilados.

El brote llegó acompañado de la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico.

Cómo diferenciar la gripe del resfrío y porqué es importante

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.

Los síntomas más comunes incluyen:

Fiebre alta.

Malestar intenso.

Dolores musculares.

Tos seca.

Fatiga.

Distintas gripes (Foto ilustrativa).jpg

Quiénes son lo más afectados por la gripe H3N2

El virus golpea con más fuerza a menores de cinco años y adultos mayores, con los picos de incidencia más elevados en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia.

Por ahora, no hay evidencia de que el subclado K provoque cuadros más graves que otras variantes estacionales, aunque su rápida propagación preocupa a las autoridades sanitarias. El temor es que el aumento de contagios en poco tiempo eleve el riesgo de complicaciones y colapse los sistemas de salud.