miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 09:25
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

El brote de gripe H3N2 disparó los contagios, con fuerte impacto en nenes y adultos mayores. Conocé cuáles son los síntomas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gripe

La H3N2 subclado K, es una variante de gripe, la cual se habría adelantado aproximadamente entre tres y seis semanas, provocando un importante brote inusual en Europa, Estados Unidos y Asia.

Esta situación está generando tensión en los sistemas de salud. Por lo que hay hospitales saturados y cifras récord de consultas por esta enfermedad.

Qué se sabe de la variante H3N2 subclado K

La variante H3N2 subclado K presenta varias mutaciones en su cápside externa (cubierta proteica que envuelve y protege el material genético de un virus). Esta característica le permite evadir en parte la inmunidad natural y la generada por las vacunas actuales. Estos cambios genéticos elevan su potencial de contagio; en especial, en espacios cerrados y poco ventilados.

El brote llegó acompañado de la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico.

Cómo diferenciar la gripe del resfrío y porqué es importante

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.

Los síntomas más comunes incluyen:

  • Fiebre alta.
  • Malestar intenso.
  • Dolores musculares.
  • Tos seca.
  • Fatiga.
Distintas gripes (Foto ilustrativa).jpg

Quiénes son lo más afectados por la gripe H3N2

El virus golpea con más fuerza a menores de cinco años y adultos mayores, con los picos de incidencia más elevados en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia.

Por ahora, no hay evidencia de que el subclado K provoque cuadros más graves que otras variantes estacionales, aunque su rápida propagación preocupa a las autoridades sanitarias. El temor es que el aumento de contagios en poco tiempo eleve el riesgo de complicaciones y colapse los sistemas de salud.

