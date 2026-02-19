jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 10:47
Reino Unido.

Arrestaron al ex príncipe Andrés por su relación con Jeffrey Epstein

La Policía británica detuvo a Andrew Mountbatten-Windsor (ex príncipe Andrés) por una causa vinculada a Jeffrey Epstein. Investigan “mala conducta”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

La Policía británica arrestó este jueves 19 de febrero a Andrew Mountbatten-Windsor, el hombre anteriormente conocido como el príncipe Andrés y hermano del rey Carlos III, en una investigación conectada con su vínculo con Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III de Inglaterra trompió el silencio tras la detención de su hermano Andrés.
Mundo.

Carlos III habló tras el arresto de su hermano Andrés: "La Justicia debe seguir su curso"
El Congreso de Perú destituye a su presidente, José Jerí.
Congreso.

Destituyeron al presidente interino de Perú y se agrava la crisis del país

Según informaron medios británicos y agencias internacionales, el procedimiento se concretó en Norfolk, en el entorno de la finca de Sandringham, y quedó bajo la figura de “misconduct in public office” (mala conducta en un cargo público). La fuerza indicó que fue detenido “bajo sospecha” de ese delito, mientras avanza la investigación.

El príncipe Carlos, con el príncipe Andrés. (Getty/Pool/Peter Nicholls)
La polic&iacute;a brit&aacute;nica arresta al pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s, hermano de Carlos III, por su relaci&oacute;n con Epstein

La policía británica arresta al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

Qué investiga la causa y el nexo con Epstein

La hipótesis central que analizan los investigadores es si Mountbatten-Windsor habría enviado o compartido información oficial/confidencial con Epstein cuando ocupaba funciones institucionales vinculadas al comercio exterior del Reino Unido. La investigación tomó impulso tras nuevas revelaciones documentales difundidas en las últimas horas, según reportaron Reuters y otros medios.

En paralelo, la policía evalúa otras denuncias vinculadas al caso Epstein, aunque por ahora el foco público del arresto está puesto en la sospecha de mala conducta en función pública, un delito que puede tener penas severas en el sistema británico.

Qué puede pasar ahora

Tras la detención, se esperan medidas de investigación (como revisión de registros y testimonios) y definiciones judiciales sobre su situación procesal. Desde el entorno de la Casa Real, la postura pública que trascendió es que la Justicia debe seguir su curso y que habrá cooperación con las autoridades.

