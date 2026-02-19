Arrestaron al ex príncipe Andrés por su relación con Jeffrey Epstein

La Policía británica arrestó este jueves 19 de febrero a Andrew Mountbatten-Windsor, el hombre anteriormente conocido como el príncipe Andrés y hermano del rey Carlos III, en una investigación conectada con su vínculo con Jeffrey Epstein.

Según informaron medios británicos y agencias internacionales, el procedimiento se concretó en Norfolk, en el entorno de la finca de Sandringham, y quedó bajo la figura de “misconduct in public office” (mala conducta en un cargo público). La fuerza indicó que fue detenido “bajo sospecha” de ese delito, mientras avanza la investigación.

El príncipe Carlos, con el príncipe Andrés. (Getty/Pool/Peter Nicholls) La policía británica arresta al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein Qué investiga la causa y el nexo con Epstein La hipótesis central que analizan los investigadores es si Mountbatten-Windsor habría enviado o compartido información oficial/confidencial con Epstein cuando ocupaba funciones institucionales vinculadas al comercio exterior del Reino Unido. La investigación tomó impulso tras nuevas revelaciones documentales difundidas en las últimas horas, según reportaron Reuters y otros medios.

En paralelo, la policía evalúa otras denuncias vinculadas al caso Epstein, aunque por ahora el foco público del arresto está puesto en la sospecha de mala conducta en función pública, un delito que puede tener penas severas en el sistema británico.

Qué puede pasar ahora Tras la detención, se esperan medidas de investigación (como revisión de registros y testimonios) y definiciones judiciales sobre su situación procesal. Desde el entorno de la Casa Real, la postura pública que trascendió es que la Justicia debe seguir su curso y que habrá cooperación con las autoridades.

