16 de febrero de 2026 - 18:03
Brasil.

El Carnaval de Río de Janeiro rindió un homenaje a Lula Da Silva a meses de las elecciones

Una escuela de samba dedicó su desfile al presidente brasileño, que siguió el espectáculo desde el sambódromo. La oposición lo calificó de “campaña anticipada”.

Redacción de TodoJujuy
Un homenaje a Lula Da Silva encendió la polémica en Brasil a meses de las elecciones.

Un homenaje al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva generó controversia este domingo durante la apertura de los desfiles de las escuelas de samba más reconocidas del Carnaval de Río de Janeiro. En su debut en la categoría principal del carnaval carioca, la escuela Acadêmicos de Niterói dedicó su espectáculo a narrar la historia de Lula.

Resaltaron desde sus orígenes en el empobrecido nordeste del país y las adversidades de su infancia, hasta su trayectoria como líder sindical y su ascenso al cargo de primer presidente obrero de Brasil.

Una escuela de samba repasó la vida del líder progresista pero aclaró que no hubo intención electoral.

Homenaje confirmado pese a la polémica electoral

Finalmente, se confirmó el homenaje que había sido anticipado días atrás y que había despertado críticas de la oposición, que acusaba al desfile de funcionar como un acto de promoción política de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente del Partido de los Trabajadores buscará renovar su mandato.

Los críticos sostenían que la presentación constituía una propaganda electoral adelantada financiada con recursos públicos. Pese a ello, la Justicia decidió no impedir el desfile, aunque el Tribunal Electoral advirtió que el evento podría ser objeto de una investigación posterior.

El tributo contó con miles de artistas y músicos, todos caracterizados para ilustrar distintas etapas de la vida del presidente, mientras Lula observaba desde un palco del Ayuntamiento de Río de Janeiro, ubicado frente al sambódromo.

Lula se ubicó en un palco de la Alcaldía de Río de Janeiro en el sambódromo.

Aunque el mandatario estuvo acompañado por siete ministros y varios referentes políticos, el Ejecutivo había restringido la presencia de altos funcionarios en el desfile y solicitó prudencia, ante la preocupación de que la estatua de 18 metros que representaba a Lula pudiera derivar en multas, sanciones o incluso inhabilitación.

Reacciones, sátira y aplausos durante el desfile

Por precaución, la primera dama, Rosângela Lula da Silva, quien estaba prevista para aparecer en la carroza final, decidió no participar en el último momento.

Antes de que los bailarines y músicos iniciaran su recorrido, los espectadores ya se hicieron escuchar en las gradas con cánticos de “Olé, olé, olá, Lula, Lula”, un clásico lema de campaña del líder progresista, mientras desplegaban banderas y carteles que evidenciaban su apoyo.

La imagen de Lula sobre una carroza avanza por el sambódromo en Río de Janeiro.

La apertura del desfile incluyó pantallas monumentales que repasaban momentos clave de la trayectoria política de Lula y una recreación de su madre, doña Lindú, escapando con sus hijos hacia el estado industrializado de São Paulo.

En un segmento satírico, la comisión responsable mostró al expresidente Michel Temer arrebatando la banda presidencial, en referencia a la destitución de Dilma Rousseff, y entregándola a un payaso que simbolizaba a Jair Bolsonaro, hasta que el propio Lula reaparece para recuperar la franja y ascender nuevamente la rampa del Palacio de Planalto.

Entre los segmentos que más recibieron aplausos se destacó un conjunto de bailarines compuesto por familiares de víctimas de la dictadura brasileña. Del mismo modo, generó fuertes ovaciones una carroza denominada “sin mitos falsos, sin amnistía”, una referencia directa a Bolsonaro, principal adversario político de Lula, quien fue condenado y encarcelado por su participación en el golpe, mientras sus aliados en el Congreso buscan impulsar beneficios mediante una amnistía.

Embed

La explicación del guionista del desfile

Nuestra intención no fue electoral. Escogimos como tema a Lula por ser una historia vencedora. A los brasileños les gusta la historia de las personas que surgen de abajo y vencen. Trajimos al sambódromo la historia de una persona que venció”, explicó Igor Ricardo, responsable del guion del desfile.

El creativo también vinculó las críticas recibidas al “nerviosismo fuera de tono de la ultraderecha” y recalcó que la escuela de samba no buscaba promover candidaturas.

No estamos pidiendo votos por Lula. Simplemente estamos contando su vida, pero no podemos contar su historia sin hablar de política”, agregó Ricardo, quien reveló que el presidente se emocionó hasta las lágrimas al conocer los detalles del proyecto y la composición del samba que acompañó la puesta en escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RealTimeRating/status/2023219039435149480&partner=&hide_thread=false

Después del paso de la escuela novata Acadêmicos de Niteroi, estaban programados los desfiles de Mangueira, Portela e Imperatriz Leopoldinense, tres de las agrupaciones más reconocidas y laureadas de Río de Janeiro, para la velada de este domingo.

Los desfiles de las doce escuelas que integran el Grupo Especial del Carnaval de Río, que continuarán durante las jornadas del lunes y martes, representan la principal atracción del festejo brasileño y son considerados el espectáculo al aire libre más grande del planeta.

