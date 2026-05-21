Buscan a dos niñas desaparecidas en Perico

La búsqueda de dos nenas desaparecidas en Perico moviliza a la comunidad jujeña. Se trata de Melani Salomé Maidana, de 14 años, y Triana Martina Leiva, de 5 años, quienes son intensamente buscadas desde el 21 de mayo de 2026.
Según la información difundida por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad, la denuncia por la desaparición de ambas fue radicada el mismo día.
Quiénes son las nenas desaparecidas en Perico
Melani Salomé Maidana tiene 14 años, mide aproximadamente 1,72 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello largo negro.
Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón deportivo azul y zapatillas blancas.
Triana Martina Leiva tiene 5 años, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura robusta, tez trigueña y tiene cabello semilargo.
Según el flyer de búsqueda, vestía campera celeste con flores amarillas y pantalón rojo.
niñas desaparecidas en Perico
Piden aportar información al 911
Las autoridades solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Melani y Triana.
Quienes tengan información pueden comunicarse de inmediato al 911, acercarse a la comisaría más cercana o enviar un mensaje por WhatsApp a los números 388 6828607 o 388 6860239.
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