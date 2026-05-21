Buscan a dos niñas desaparecidas en Perico

La búsqueda de dos nenas desaparecidas en Perico moviliza a la comunidad jujeña. Se trata de Melani Salomé Maidana , de 14 años, y Triana Martina Leiva , de 5 años, quienes son intensamente buscadas desde el 21 de mayo de 2026 .

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Según la información difundida por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad, la denuncia por la desaparición de ambas fue radicada el mismo día.

Melani Salomé Maidana tiene 14 años, mide aproximadamente 1,72 metros , es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello largo negro.

Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón deportivo azul y zapatillas blancas .

Triana Martina Leiva tiene 5 años, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura robusta, tez trigueña y tiene cabello semilargo.

Según el flyer de búsqueda, vestía campera celeste con flores amarillas y pantalón rojo.

niñas desaparecidas en Perico

Piden aportar información al 911

Las autoridades solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Melani y Triana.

Quienes tengan información pueden comunicarse de inmediato al 911, acercarse a la comisaría más cercana o enviar un mensaje por WhatsApp a los números 388 6828607 o 388 6860239.