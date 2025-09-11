jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 16:16
La Justicia de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe a Lula da Silva

Los jueces alcanzaron un consenso a favor de condenar al exmandatario bajo el cargo de “participación en una organización criminal”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jair Bolsonaro (Archivo)

Jair Bolsonaro (Archivo)

La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves una mayoría a favor de condenar a Jair Bolsonaro por su participación en una organización criminal, y se espera que la sentencia definitiva se haga pública el viernes. La jueza Cármen Lúcia Antunes emitió su voto a favor de la condena, definiendo así el rumbo del exmandatario.

Con este pronunciamiento, tres de los cinco magistrados ya respaldan la condena, uno se opuso y resta conocer la decisión del quinto juez. “Buscaban dañar y secuestrar el alma de la República al socavar el proceso electoral”, declaró la jueza.

Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, fue imputado junto a siete antiguos colaboradores, entre ellos exministros y militares, por delitos graves.

El expresidente enfrenta cargos que incluyen intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño agravado y deterioro de patrimonio protegido. De confirmarse la condena, Bolsonaro podría recibir hasta 43 años de prisión.

Los abogados del exmandatario anunciaron que presentarán un recurso de apelación ante la sala completa del Tribunal Supremo, compuesto por 11 jueces. Bolsonaro, que rechaza cualquier acusación, no se presentó en la audiencia.

jair bolsonaro .jpg

Lo que señaló la jueza para condenar a Jair Bolsonaro

Cármen Lúcia Antunes, miembro del grupo de cinco magistrados que juzga a Jair Bolsonaro por intentos de golpe, declaró que existen “pruebas contundentes” de que una “organización criminal” liderada por el exmandatario buscó “minar el libre ejercicio” de las instituciones democráticas.

Antunes fue la cuarta jueza en pronunciarse. Hasta ahora, el conteo parcial del juicio indica tres votos a favor de la condena frente a uno en contra para Bolsonaro y sus asociados.

La magistrada respaldó los planteos del relator, Alexandre de Moraes, y sostuvo que existen “pruebas concluyentes” que evidencian que, desde 2021, se fomentó “el mal maligno de la antidemocracia” mediante acciones que derivaron en un intento de golpe encabezado por Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro presentó leve mejoría y no será operado.

Jair Bolsonaro presentó leve mejoría y no será operado.

Según su análisis, la conspiración articuló un esquema delictivo destinado a “atacar las instituciones, perjudicar la alternancia de poder y minar el libre ejercicio de los demás poderes”.

Durante su intervención, el voto de Antunes fue interrumpido por De Moraes, quien reforzó su argumento mostrando en la sala imágenes del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron y destruyeron las sedes de los tres poderes, buscando presionar por una intervención militar contra Lula.

De acuerdo con la fiscalía, el episodio conocido como el ‘asalto a Brasilia’ representó la culminación del complot golpista y fue promovido directamente por Bolsonaro junto a los otros siete acusados.

Bolsonaro
Bolsonaro, ayer durante la cadena nacional

Bolsonaro, ayer durante la cadena nacional

El expresidente, que cumple arresto domiciliario desde agosto, enfrenta en este juicio cinco cargos graves, por los cuales podría recibir una condena total de hasta aproximadamente 40 años: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.

Una vez que los cinco jueces emitan sus votos, se procederá a deliberar sobre la determinación de la pena correspondiente para cada uno de los implicados que eventualmente sean condenados.

