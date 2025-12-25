Súper gripe H3N2 en Argentina: el antiviral que puede reducir síntomas y complicaciones

La confirmación de tres casos del subclado K de la gripe H3N2 en Argentina encendió las alertas del sistema sanitario.

En alerta. Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Si bien, por el momento no se registró un aumento significativo de cuadros graves, la aparición de esta variante volvió a poner en agenda la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.

El último Boletín Epidemiológico Nacional destacó el papel del oseltamivir, un antiviral conocido, como complemento de la vacunación en determinados pacientes, siempre bajo indicación médica.

La influenza A (H3N2) es uno de los subtipos de gripe que históricamente se asocia a cuadros más intensos, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes. Su capacidad de mutación explica la aparición periódica de nuevos subclados.

En este caso, el subclado K —identificado a nivel genético como J.2.4.1— comenzó a expandirse a nivel global desde agosto de 2025 y ya fue detectado en más de 30 países. En Argentina, la confirmación llegó a través de la secuenciación genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS.

Los tres casos identificados corresponden a dos adolescentes de Santa Cruz, uno de ellos con codetección de COVID-19, y a un niño de cinco años internado en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, no se evidenció un incremento de internaciones en terapia intensiva ni de mortalidad, aunque los especialistas insisten en mantener una vigilancia estrecha.

El rol del oseltamivir y cuándo se indica

El Ministerio de Salud recordó que el oseltamivir sigue siendo una herramienta terapéutica válida frente a la influenza, especialmente en personas con alto riesgo de complicaciones. Se trata de un antiviral que actúa inhibiendo la neuraminidasa, una enzima clave para la replicación del virus.

Según la evidencia disponible, su mayor eficacia se observa cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo de los síntomas. En esos casos, puede reducir la duración del cuadro, disminuir las complicaciones y, en pacientes internados, acortar el tiempo de hospitalización y el riesgo de mortalidad.

No obstante, los especialistas advierten que no debe usarse de manera indiscriminada. El uso sin indicación médica puede favorecer la aparición de resistencia antiviral, un problema que comprometería su efectividad futura. Durante 2024, el Instituto Malbrán no detectó un aumento de cepas resistentes en el país, un dato alentador que refuerza la estrategia de uso racional.

Síntomas, prevención y a quiénes se recomienda la vacuna

La gripe H3N2 suele manifestarse de forma brusca, con fiebre alta, dolores musculares intensos, cefalea persistente y un cansancio marcado. A estos síntomas se suman tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En niños y adultos mayores, pueden aparecer vómitos o diarrea, algo menos frecuente en otras gripes.

La transmisión ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias y del contacto con superficies contaminadas, lo que explica su rápida propagación en espacios cerrados.

Más allá del tratamiento, la vacunación anual sigue siendo la principal herramienta de prevención. Reduce el riesgo de cuadros graves, hospitalizaciones y fallecimientos, incluso cuando no evita por completo la infección. Está especialmente recomendada para personal de salud, personas embarazadas, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

A esto se suman medidas básicas pero efectivas como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas y no automedicarse ante la sospecha de gripe. Frente a síntomas intensos o persistentes, la consulta médica temprana sigue siendo clave para reducir complicaciones.