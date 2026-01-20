martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 14:03
Salud.

La gripe H3N2 ya llegó a 14 provincias argentinas: cuáles tienen casos confirmados

La cantidad de casos confirmados de la gripe H3N2 se duplicó en la última semana en la Argentina. Actualmente 14 provincias cuentan con diagnósticos positivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gripe H3N2 en Argentina - Imagen creada con IA

Gripe H3N2 en Argentina - Imagen creada con IA

A través de la información compartida en el Boletín Epidemiológico Nacional, dependiente del Ministerio de Salud, se confirmó 28 casos de influenza H3N2 subclado K, en un total de 14 provincias argentinas.

Los casos principalmente se detectaron en mayores de 60 años y menores de 10. Asimismo, esta situación generó precocupación, ya que casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

Una por una, las provincias que tienen casos confirmados de la gripe H3N2

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la cifra representa un aumento superior al 100% (154,5% específicamente) respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.

La circulación de la supergripe H3N2 comienza a generar una creciente preocupación en el ámbito sanitario regional.
Gripe H3N2.

Gripe H3N2.

La expansión territorial también es significativa, considerando que solo en siete días, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de la circulación del subclado K. En ese contexto, la enfermedad ya afecta a las siguientes jurisdicciones:

  • Buenos Aires (cuatro casos)
  • Mendoza (tres)
  • Neuquén (tres)
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos)
  • Córdoba (dos)
  • Corrientes (dos)
  • Entre Ríos (dos)
  • Santa Cruz (dos)
  • Santa Fe (dos)
  • Tierra del Fuego (dos)
  • Chubut (uno)
  • La Pampa (uno)
  • La Rioja (uno)
  • Río Negro (uno)
Embed

Perfil de los afectados y gravedad de la gripe H3N2

El análisis de los casos muestra que la mayoría corresponde a personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de diez.

Entre los afectados, 13 pacientes debieron ser hospitalizados mientras que los 15 restantes recibieron atención ambulatoria, lo que evidencia el potencial de gravedad asociado a esta variante.

Un dato relevante es la baja cobertura de vacunación entre quienes contrajeron el virus: apenas seis personas se encontraban vacunadas contra la gripe, lo que equivale al 21% de los casos detectados.

En Jujuy piden no alarmarse por el aumento de casos

Embed - Gripe H3N2: en Jujuy recomiendan no alarmarse y reforzar cuidados

