La gripe H3N2 ya llegó a 14 provincias argentinas: cuáles tienen casos confirmados

A través de la información compartida en el Boletín Epidemiológico Nacional, dependiente del Ministerio de Salud, se confirmó 28 casos de influenza H3N2 subclado K, en un total de 14 provincias argentinas.
Los casos principalmente se detectaron en mayores de 60 años y menores de 10. Asimismo, esta situación generó precocupación, ya que casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.
Una por una, las provincias que tienen casos confirmados de la gripe H3N2
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la cifra representa un aumento superior al 100% (154,5% específicamente) respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.
La expansión territorial también es significativa, considerando que solo en siete días, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de la circulación del subclado K. En ese contexto, la enfermedad ya afecta a las siguientes jurisdicciones: