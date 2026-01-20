La gripe H3N2 ya llegó a 14 provincias argentinas: cuáles tienen casos confirmados

Gripe H3N2 en Argentina - Imagen creada con IA

A través de la información compartida en el Boletín Epidemiológico Nacional , dependiente del Ministerio de Salud , se confirmó 28 casos de influenza H3N2 subclado K, en un total de 14 provincias argentinas.

Salud. VIH en Salta: advierten que los más afectados son varones adolescentes

Salud. Los contagios de sífilis crecieron un 71 % en los últimos cinco años en Argentina

Los casos principalmente se detectaron en mayores de 60 años y menores de 10. Asimismo, esta situación generó precocupación, ya que casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la cifra representa un aumento superior al 100% (154,5% específicamente) respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.

La expansión territorial también es significativa, considerando que solo en siete días, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de la circulación del subclado K. En ese contexto, la enfermedad ya afecta a las siguientes jurisdicciones:

La circulación de la supergripe H3N2 comienza a generar una creciente preocupación en el ámbito sanitario regional.

Buenos Aires (cuatro casos)

Mendoza (tres)

Neuquén (tres)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos)

Córdoba (dos)

Corrientes (dos)

Entre Ríos (dos)

Santa Cruz (dos)

Santa Fe (dos)

Tierra del Fuego (dos)

Chubut (uno)

La Pampa (uno)

La Rioja (uno)

Río Negro (uno)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Perfil de los afectados y gravedad de la gripe H3N2

El análisis de los casos muestra que la mayoría corresponde a personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de diez.

Entre los afectados, 13 pacientes debieron ser hospitalizados mientras que los 15 restantes recibieron atención ambulatoria, lo que evidencia el potencial de gravedad asociado a esta variante.

Un dato relevante es la baja cobertura de vacunación entre quienes contrajeron el virus: apenas seis personas se encontraban vacunadas contra la gripe, lo que equivale al 21% de los casos detectados.

En Jujuy piden no alarmarse por el aumento de casos