Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio para cuidar el corazón y la circulación.

Con el paso del tiempo, encontrar actividades físicas que cuiden el cuerpo y al mismo tiempo aporten beneficios para la salud se convierte en una prioridad. Hay un ejercicio simple para cuidar el corazón y la circulación. Te contamos todos los detalles.

Ideal para personas que no tienen tiempo de ir al gimnasio diariamente o de practicar deporte, subir y bajar escaleras es la actividad física óptima para evitar el sedentarismo y es una práctica saludable para quienes no tienen un hueco en su agenda para un entrenamiento de mayor intensidad.

Diferentes estudios establecieron que esta actividad, incluso en pequeñas dosis, mejora el equilibrio y fortalece la parte inferior del cuerpo , aspectos clave para la prevención de caídas , sobre todo en adultos mayores.

La exigencia muscular al subir y bajar escalones promueve el crecimiento y fortaleza de los músculos de las piernas y también obliga a trabajar los músculos abdominales que otorgan estabilidad.

Según una investigación presentada en 2024 en la Conferencia de Cardiología Preventiva de la Sociedad Europea de Cardiología, subir escaleras, además, incrementa la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno más que caminar a paso rápido, ya que el cuerpo debe vencer la gravedad constantemente.

image

El movimiento de subida (contracción concéntrica) y bajada (contracción excéntrica) de escaleras proporciona un estímulo doble para los músculos. Mientras que la subida requiere mayor aporte de oxígeno y quema más calorías durante el esfuerzo, la bajada provoca un mayor daño muscular.

Nos ayuda, también, a fomentar un ambiente de trabajo más activo, pudiendo reducir los riesgos relacionados con el sedentarismo, como enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes, contribuyendo así a una fuerza laboral más saludable y energética.

Los beneficios de subir escaleras

Al subir y bajar escaleras no se trabajan los mismos músculos, por lo que se recomienda combinar ambas. Nos ayuda a tonificar gemelos, glúteos y cuádriceps y a reducir grasa.

image

Varios estudios demostraron que con 7 minutos diarios subiendo escaleras se cubre la actividad física recomendada para un día. Subir 2 pisos cada día equivale a perder 2,7 kg de peso al año.

También mejora la coordinación y el equilibrio, mejora el colesterol bueno, ayuda a prevenir la diabetes tipo 2, reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares, aumenta la fuerza de los músculos de las piernas, aumenta la capacidad aeróbica, disminuye el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y fortalece los huesos.