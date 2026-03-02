Para que sirve el té verde: sus principales beneficios para la salud.

El té verde , una bebida cuyos orígenes se entrelazan con la antigua China y se expanden por Japón, Vietnam y otros países asiáticos, se convirtió en una verdadera joya en las tazas de personas de todo el mundo. Cuáles son los beneficios para la salud.

El té verde se destaca por su poder en la salud gracias a su alto contenido en catequinas , especialmente el epigalocatequina galato (EGCG). Estas sustancias tienen efectos positivos en trastornos metabólicos como la obesidad , la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares y crónicas.

Según un informe de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el consumo regular de catequinas del té verde puede ser beneficioso para contrarrestar la obesidad inducida por una dieta rica en grasas y reducir el riesgo de enfermedad coronaria.

“El EGCG posee una amplia variedad de propiedades antiinflamatorias , antioxidantes, antifibróticas, antirremodeladoras y protectoras de los tejidos que pueden resultar útiles en el tratamiento de diversas enfermedades, en particular el cáncer y los trastornos neurológicos , cardiovasculares, respiratorios y metabólicos", afirman los NIH”.

El té verde es seguro según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA y su consumo recomendado varía. Los NIH y la FDA sugieren una ingesta moderada, evitando excesos que puedan causar efectos adversos como náuseas y dolores abdominales.

Estudios indican que 1-2 tazas diarias son seguras. La mejor hora para consumirlo es en la mañana o tarde, evitando la noche debido a su contenido de cafeína, que puede interferir con el sueño.

Para maximizar la absorción de hierro, se recomienda beber té verde entre comidas y acompañarlo con alimentos ricos en vitamina C.

El proceso de elaboración del té verde es de vital importancia para preservar sus componentes beneficiosos. Tradicionalmente, se realiza mediante el método de infusión: el agua caliente se vierte con cuidado sobre las hojas de té, permitiendo que sus sabores y aromas se liberen gradualmente.

image

El resultado es una bebida que abarca desde un sabor ligeramente astringente hasta un matiz fresco y vegetal, y su color puede variar desde un verde claro y brillante hasta tonalidades más oscuras y profundas.

Los grandes beneficios del té verde para la salud

El té verde es una planta con múltiples beneficios para la salud. Se obtiene a partir de la hoja fresca de Camellia sinensis y sus efectos se deben a sus compuestos bioactivos, como catequinas, flavonoides, compuestos fenólicos y cafeína, que actúan como antioxidantes.