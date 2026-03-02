lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 10:36
Salud

Para que sirve el té verde: sus principales beneficios para la salud

El té verde, una bebida ancestral con raíces en Asia, conquistó al mundo por su sabor refrescante y además por sus múltiples beneficios para la salud. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Para que sirve el té verde: sus principales beneficios para la salud.&nbsp;

Para que sirve el té verde: sus principales beneficios para la salud. 

El té verde, una bebida cuyos orígenes se entrelazan con la antigua China y se expanden por Japón, Vietnam y otros países asiáticos, se convirtió en una verdadera joya en las tazas de personas de todo el mundo. Cuáles son los beneficios para la salud.

image

Té verde: para que sirve y de donde viene

El té verde se destaca por su poder en la salud gracias a su alto contenido en catequinas, especialmente el epigalocatequina galato (EGCG). Estas sustancias tienen efectos positivos en trastornos metabólicos como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares y crónicas.

image

Según un informe de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el consumo regular de catequinas del té verde puede ser beneficioso para contrarrestar la obesidad inducida por una dieta rica en grasas y reducir el riesgo de enfermedad coronaria.

“El EGCG posee una amplia variedad de propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antifibróticas, antirremodeladoras y protectoras de los tejidos que pueden resultar útiles en el tratamiento de diversas enfermedades, en particular el cáncer y los trastornos neurológicos, cardiovasculares, respiratorios y metabólicos", afirman los NIH”.

El té verde es seguro según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA y su consumo recomendado varía. Los NIH y la FDA sugieren una ingesta moderada, evitando excesos que puedan causar efectos adversos como náuseas y dolores abdominales.

Estudios indican que 1-2 tazas diarias son seguras. La mejor hora para consumirlo es en la mañana o tarde, evitando la noche debido a su contenido de cafeína, que puede interferir con el sueño.

Para maximizar la absorción de hierro, se recomienda beber té verde entre comidas y acompañarlo con alimentos ricos en vitamina C.

El proceso de elaboración del té verde es de vital importancia para preservar sus componentes beneficiosos. Tradicionalmente, se realiza mediante el método de infusión: el agua caliente se vierte con cuidado sobre las hojas de té, permitiendo que sus sabores y aromas se liberen gradualmente.

image

El resultado es una bebida que abarca desde un sabor ligeramente astringente hasta un matiz fresco y vegetal, y su color puede variar desde un verde claro y brillante hasta tonalidades más oscuras y profundas.

Los grandes beneficios del té verde para la salud

El té verde es una planta con múltiples beneficios para la salud. Se obtiene a partir de la hoja fresca de Camellia sinensis y sus efectos se deben a sus compuestos bioactivos, como catequinas, flavonoides, compuestos fenólicos y cafeína, que actúan como antioxidantes.

  • Favorece la pérdida de peso: gracias a que el té verde contiene diversos compuestos bioactivos como lo son la cafeína, las catequinas y los polifenoles, su consumo regular podría ayudar a favorecer la pérdida de peso y la disminución de la circunferencia abdominal.
  • Previene enfermedades del corazón: esta bebida ayuda a regular los niveles de colesterol, principalmente del colesterol "malo" LDL, gracias a su poder antioxidante. Además de esto, inhibe la formación de coágulos en la sangre, disminuyendo el riesgo de trombosis, ataques cardíacos y ACV.
  • Ayuda a regular la presión arterial: el té verde, además de ser diurético, posee catequinas, un compuesto bioactivo con propiedades antioxidantes que podría ayudar a relajar los vasos sanguíneos y, como consecuencia, regular la presión arterial.
  • Reduce el riesgo de cáncer: el consumo regular de té verde podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, como el de próstata, gastrointestinal, de mama, de pulmón, de ovario y de vejiga. Esto se debe a que es rico en antioxidantes, que protegen las células del daño causado por los radicales libres y pueden inhibir el crecimiento de células cancerígenas, actuando como un quimiopreventivo.
  • Ayuda a regular los niveles de azúcar: gracias a la acción antioxidante de las catequinas y la L-teanina, el té verde reduce el estrés oxidativo y mejora la función de la hormona insulina, regulando los niveles de azúcar en sangre y ayudando a prevenir y tratar la diabetes.
  • Previene enfermedades neurodegenerativas: las catequinas y flavonoides presentes en el té verde tienen importante actividad antioxidante, combatiendo los radicales libres en el cerebro y previniendo algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson.

