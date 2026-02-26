viernes 27 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 21:34
Salud.

Lizy Tagliani llevó a su hijo a vacunar y lanzó un mensaje sobre responsabilidad colectiva en salud pública

La conductora y humorista, Lizy Tagliani, compartió el registro de la vacunación a su hijo y remarcó la importancia de la inmunización en época escolar

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Lizy Tagliani llevó a su hijo a vacunar y lanzó un mensaje sobre responsabilidad colectiva en salud pública

Lizy Tagliani llevó a su hijo a vacunar y lanzó un mensaje sobre responsabilidad colectiva en salud pública

La conductora y humorista Lizy Tagliani compartió en sus redes sociales el momento en que llevó a su hijo, de 5 años, a aplicarle las vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación. A partir de esa experiencia, la mediática aprovechó para enfatizar la importancia de la inmunización infantil como un acto de responsabilidad social.

Tiene que ver con una responsabilidad nuestra. Hay que creer y confiar, porque llegamos hasta donde llegamos, porque alguien investigó y porque alguien vacunó”, afirmó Tagliani en un video difundido este jueves, destacando el rol de la vacunación en la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles.

Alarma por baja cobertura y recomendaciones médicas

La conversación se dio junto a la pediatra Laura García Alonso, profesional de Helios Salud, quien señaló su preocupación por el descenso de las tasas de vacunación en la infancia. “Nos preocupa muchísimo como pediatras… porque los nenes no se están vacunando”, dijo García Alonso, remarcando que asegurar que los niños tengan sus esquemas completos es especialmente crítico antes de que comiencen las clases.

Los datos oficiales muestran que algunas coberturas de inmunización esenciales, como la triple viral y el refuerzo antipoliomielítico, bajaron de niveles considerados seguros en años recientes, incluso cayendo por debajo del 50 % en niños de cinco años según informes de especialistas. Esa caída genera mayor vulnerabilidad frente a enfermedades como el sarampión y otras infecciones que antes estaban controladas.

vacunacion niños (1)

Contexto sanitario y calendario de vacunación

Ante ese escenario, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) han instado a las familias a revisar y completar las vacunaciones obligatorias, que son gratuitas y accesibles en centros de salud públicos. El calendario nacional incluye dosis desde el nacimiento y a lo largo de la vida, con vacunas contra enfermedades como hepatitis B, rotavirus, neumococo, meningococo, varicela, y virus del papiloma humano, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la vacunación es una medida segura, eficaz y fundamental para proteger tanto a cada persona como a la comunidad, y que evita millones de muertes cada año en todo el mundo.

Mensaje de salud pública

El llamado de Tagliani a confiar en la ciencia y en las vacunas se enmarca en una campaña más amplia del sistema de salud argentino, que busca recuperar coberturas perdidas en los últimos años y evitar la reaparición de enfermedades prevenibles. Expertos coinciden en que la vacunación no solo protege al individuo, sino que refuerza la inmunidad colectiva, reduciendo brotes y defendiendo a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

