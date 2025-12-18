Lizy Tagliani logró la adopción plena y ya es legalmente la mamá de Tati

Lizy Tagliani ya es legalmente la mamá de Tati.

Lizy Tagliani vive uno de los momentos más felices de su vida. Recientemente se confirmó la adopción plena de Tati, el nene que cría junto a su pareja, Sebastián Nebot, formalizando de manera legal el vínculo familiar que han ido construyendo con el tiempo.

Lizy Tagliani es legalmente la mamá de Titi. Con la sentencia ya definitiva, Tati adoptará el apellido de Nebot y gozará de todos los derechos y protecciones legales como hijo de la pareja. Así, se cierra un capítulo que incluyó evaluaciones, informes y trámites judiciales, y comienza una nueva etapa como familia reconocida legalmente.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito, quien primero la difundió a través de su perfil en X y más tarde la confirmó en LAM. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot”, informó el periodista.

