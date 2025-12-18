jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 13:47
Farándula.

Lizy Tagliani logró la adopción plena y ya es legalmente la mamá de Tati

Ángel de Brito compartió la buena noticia y reveló que el pequeño de la artista adoptará el apellido de su padre, Sebastián Nebot.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lizy Tagliani ya es legalmente la mamá de Tati.

Lizy Tagliani ya es legalmente la mamá de Tati.

Lizy Tagliani vive uno de los momentos más felices de su vida. Recientemente se confirmó la adopción plena de Tati, el nene que cría junto a su pareja, Sebastián Nebot, formalizando de manera legal el vínculo familiar que han ido construyendo con el tiempo.

Lizy Tagliani es legalmente la mamá de Titi.

Con la sentencia ya definitiva, Tati adoptará el apellido de Nebot y gozará de todos los derechos y protecciones legales como hijo de la pareja. Así, se cierra un capítulo que incluyó evaluaciones, informes y trámites judiciales, y comienza una nueva etapa como familia reconocida legalmente.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito, quien primero la difundió a través de su perfil en X y más tarde la confirmó en LAM. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot”, informó el periodista.

La publicación se viralizó de inmediato en redes sociales, provocando un aluvión de mensajes de afecto, respaldo y felicitaciones para Lizy Tagliani, quien en varias ocasiones había compartido públicamente su anhelo de ser madre y formar un hogar.

