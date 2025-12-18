Lizy Tagliani logró la adopción plena y ya es legalmente la mamá de Tati

Lizy Tagliani vive uno de los momentos más felices de su vida. Recientemente se confirmó la adopción plena de Tati, el nene que cría junto a su pareja, Sebastián Nebot, formalizando de manera legal el vínculo familiar que han ido construyendo con el tiempo.
Con la sentencia ya definitiva, Tati adoptará el apellido de Nebot y gozará de todos los derechos y protecciones legales como hijo de la pareja. Así, se cierra un capítulo que incluyó evaluaciones, informes y trámites judiciales, y comienza una nueva etapa como familia reconocida legalmente.
La noticia fue revelada por Ángel de Brito, quien primero la difundió a través de su perfil en X y más tarde la confirmó en LAM. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot”, informó el periodista.
La publicación se viralizó de inmediato en redes sociales, provocando un aluvión de mensajes de afecto, respaldo y felicitaciones para Lizy Tagliani, quien en varias ocasiones había compartido públicamente su anhelo de ser madre y formar un hogar.