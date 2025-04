Lizy Tagliani en el ojo de la tormenta

En su debut como conductora de Infama (América), Tauro abordó todos los temas en la agenda, entre ellos el descargo de Lizy. Después de escuchar las palabras de la conductora al aire de La Peña de Morfi (Telefe), la periodista aplaudió y lanzó: “Qué buena actriz. No lo había visto. Muy buena actriz”.

“Ella dice ‘mi familia, mi esposo’... ¿Sabés qué? Esto ocurrió en el 2023, hacía tres meses que se había casado", lanzó en referencia al momento en que le mandó mensajes a Martín, su exnovio.

Entonces, cuestionó: “La gente tiene que analizar y ver porque los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”.

image.png

Viviana Canosa destrozó a Lizy Tagliani

En medio de este cruce, Viviana Canosa salió a defender a Tauro y también contó una grave situación que vivió con Lizy. "Yo viví cosas tremendas. Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando", dijo la periodista desde su programa.