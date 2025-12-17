A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

A pocos días de las celebraciones navideñas, el pronóstico anticipa un panorama variable en Jujuy tanto para Nochebuena como para el 25 de diciembre. Si bien falta exactamente a una semana, te contamos el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo va a estar el tiempo en Nochebuena y Navidad Para el 24 de diciembre, se espera una jornada con mínima de 17° y máxima de 27°. Durante el día habrá condiciones inestables y se prevén lluvias débiles, con probabilidades que oscilan entre el 30% y el 40%, especialmente hacia la tarde y noche.

Navidad Provincias con alerta de lluvias en navidad En cuanto a Navidad, el tiempo se presentará algo más fresco, con una máxima de 26° y una mínima de 16°. El cielo estará entre nubes y claros, aunque nuevamente podría registrarse lluvia débil en distintos momentos del día.

De esta manera, las celebraciones navideñas en Jujuy estarán marcadas por un clima cambiante y la posibilidad de precipitaciones leves en ambas jornadas.

Cabe destacar que como aún resta una semana para estos eventos, el tiempo en Juju y el pronóstico pueden sufrir variaciones por lo que es importante consultar al SMN. mesa navidad

