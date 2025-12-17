Este es el motivo por el qué se usa el color rojo en Navidad

El rojo es el color estrella de la temporada de fiestas.

¿Se acerca la Navidad y no sabés qué outfit elegir? La solución es sencilla: optá por un conjunto totalmente rojo. Este color , emblema de las festividades , domina tanto la decoración como la vestimenta de millones de personas en todo el mundo durante esta temporada . Su importancia va más allá de lo puramente estético.

El origen de su simbolismo se remonta a la tradición religiosa , especialmente al cristianismo , donde se asocia con la sangre de Jesucristo , cuyo nacimiento se conmemora el 25 de diciembre . De esta relación surge su conexión con la energía vital y con el amor , representado universalmente por el corazón .

No obstante, su popularización masiva se consolidó en la década de 1920 , cuando Coca-Cola implementó una de las campañas publicitarias más icónicas del siglo: vistió a Papá Noel con un traje rojo , alineando su figura con el color distintivo de la marca.

De esta manera, las latas de la gaseosa quedaron para siempre vinculadas a la Navidad , trascendiendo las costumbres tradicionales a nivel mundial.

La práctica ha demostrado que el rojo es el tono perfecto para Nochebuena, y que su intensidad y energía favorecen a quienes deciden incorporarlo en su vestimenta festiva.

Es una de las elecciones predilectas de celebridades e influencers de todo el mundo, que se animan a lucir los más diversos modelos monocromáticos de alta moda.

Se trata del color representativo de esta época, cuya intensidad y espíritu festivo tiñen la decoración y vestimenta de millones de personas alrededor del mundo.

Incluso la alfombra más famosa del planeta debe su denominación a este color, sin que ello sea producto del azar: la conocida red carpet.

A continuación, presentamos varias sugerencias para tu atuendo navideño, todas ellas compartiendo un denominador común: el total red.