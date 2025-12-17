miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 17:21
Fiestas.

Este es el motivo por el qué se usa el color rojo en Navidad

Te hablamos del tono emblemático de esta temporada, y te mostramos varias ideas de outfits de Navidad para que brilles durante las celebraciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El rojo es el color estrella de la temporada de fiestas.&nbsp;

El rojo es el color estrella de la temporada de fiestas. 

¿Se acerca la Navidad y no sabés qué outfit elegir? La solución es sencilla: optá por un conjunto totalmente rojo. Este color, emblema de las festividades, domina tanto la decoración como la vestimenta de millones de personas en todo el mundo durante esta temporada. Su importancia va más allá de lo puramente estético.

Por qué nos vestimos de rojo en Navidad.

¿Por qué usamos color rojo en Navidad?

El origen de su simbolismo se remonta a la tradición religiosa, especialmente al cristianismo, donde se asocia con la sangre de Jesucristo, cuyo nacimiento se conmemora el 25 de diciembre. De esta relación surge su conexión con la energía vital y con el amor, representado universalmente por el corazón.

No obstante, su popularización masiva se consolidó en la década de 1920, cuando Coca-Cola implementó una de las campañas publicitarias más icónicas del siglo: vistió a Papá Noel con un traje rojo, alineando su figura con el color distintivo de la marca.

De esta manera, las latas de la gaseosa quedaron para siempre vinculadas a la Navidad, trascendiendo las costumbres tradicionales a nivel mundial.

El rojo es el color estrella de la temporada de fiestas.

La práctica ha demostrado que el rojo es el tono perfecto para Nochebuena, y que su intensidad y energía favorecen a quienes deciden incorporarlo en su vestimenta festiva.

Es una de las elecciones predilectas de celebridades e influencers de todo el mundo, que se animan a lucir los más diversos modelos monocromáticos de alta moda.

Se trata del color representativo de esta época, cuya intensidad y espíritu festivo tiñen la decoración y vestimenta de millones de personas alrededor del mundo.

Incluso la alfombra más famosa del planeta debe su denominación a este color, sin que ello sea producto del azar: la conocida red carpet.

A continuación, presentamos varias sugerencias para tu atuendo navideño, todas ellas compartiendo un denominador común: el total red.

