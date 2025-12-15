lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 12:13
Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

Dieron a concoer cómo será la actividad en Jujuy durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Conocé qué días se otorgará asueto administrativo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
TodoJujuy.com pudo confirmar de manera oficial, que los asuetos administrativos por las fiestas de fin de año en Jujuy se aplicarán el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero. De esta manera, se informó que los días 24 y 31 de diciembre la actividad en la Administración Pública Provincial se desarrollará con total normalidad.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, el artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.

En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores.

