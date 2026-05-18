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18 de mayo de 2026 - 20:13
Receta.

"¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy

Durante una recorrida de Carlin y la Gente apareció una receta poco habitual que llamó la atención por uno de sus ingredientes: el cayote reemplaza al arroz y a los fideos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cazuela de Cayote - Programa de Carlín y la Gente

Una recorrida, una olla humeante y una receta que generó sorpresa inmediata. Durante una nueva edición de Carlin y la Gente, un plato regional despertó curiosidad por su preparación y por un ingrediente poco habitual en este tipo de comidas: el cayote.

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“¿Cazuela de cayote? ¿Me estás mintiendo?”, reaccionó Carlin al acercarse a un puesto donde Petrona preparaba la receta. La respuesta llegó rápidamente: “Cazuela de cayote”.

Una receta con ingredientes tradicionales y un detalle inesperado

La cocinera explicó que la preparación tiene ingredientes clásicos de la cocina regional, pero incorpora un elemento que cambia la receta. “Es carne de cordero, verduras, papas andinas y cayote”, contó Petrona.

Además, explicó una particularidad que llamó la atención: “El cayote reemplaza al fideo, al arroz. No lleva arroz, no lleva fideo”. Según explicó, el plato puede elaborarse con distintas carnes. “Podés poner pollo, chancho... podés hacer variedad”, comentó.

Petrona Cocinera - Programa de Carlín y la Gente

Cuánto tarda y cómo se prepara

Petrona contó que la preparación demora aproximadamente dos horas y detalló los ingredientes principales. “Tiene zanahoria, pimiento, cebolla, papa andina, cayote y carne de cordero”, explicó.

Sobre el cayote, aclaró que necesita una cocción un poco más extensa. “Es un poco más duro que la papa. Hay que cocinarlo un poquito más”, señaló.

“Probalo porque está riquísimo”, la invitación de Carlín

La escena terminó con invitación incluida. Mientras seguían los comentarios sobre el plato, la cocinera insistió en probar la preparación. “Probalo porque está riquísimo”, dijo entre risas. Una receta tradicional, ingredientes del norte y un descubrimiento que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la recorrida de Carlin y la Gente.

Embed - "¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Carlin y la Gente se emite todos los sábados desde las 13 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con la conducción de Carlín Andrade, el programa sale a recorrer distintos puntos de la provincia para encontrarse con historias, personajes, costumbres y situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero forman parte de la identidad jujeña.

Además de la transmisión televisiva, el programa también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube, permitiendo que los jujeños puedan acompañar cada recorrido desde cualquier lugar. Ferias, barrios, plazas, comidas regionales y encuentros espontáneos forman parte de una propuesta que tiene a la calle y a la gente como protagonistas.

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