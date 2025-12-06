domingo 07 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 21:08
Despedida.

Carlín Andrade animó su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica

Luego de dos décadas acompañando a miles de estudiantes, Carlín Andrade animó por última vez la Cena Blanca. La 2025 será la última en verlo en el escenario.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica

Carlín Andrade animará su última Cena Blanca: 20 promociones lo tuvieron como voz histórica

Con la Promo 2025 como protagonista, Carlín Andrade se despide de la animación de la Cena Blanca luego de veinte promociones a las que acompañó con su energía, arenga y entusiasmo característicos. Desde 2005 forma parte de la historia estudiantil jujeña, convirtiéndose en una voz reconocible en cada edición y dejando una huella en generaciones que vivieron esta celebración como un momento inolvidable.

Carlin Andrade marcó un antes y un después en la animación estudiantil, siendo durante dos décadas uno de los rostros más queridos por miles de jóvenes que vivieron su Cena Blanca en escenarios que fueron cambiando con el tiempo: desde la vieja estación hasta la Escuela Normal, el RIM 20 y, en los últimos años, Ciudad Cultural. Su estilo, cargado de gritos, emoción y ánimo festivo, lo convirtió en parte esencial del clima que se respira en esta tradición jujeña.

“Estamos todos los años en la Cena Blanca, pero creo que para mí esta es mi última Cena Blanca. Estamos con todas las ganas de movilizar a estos 4.000 alumnos”, expresó el animador antes de subir nuevamente al escenario, consciente de que esta despedida tiene un peso simbólico para él y para quienes lo vieron crecer junto al evento.

El legado de Carlín Andrade

En agosto, Carlín Andrade recibió el Premio San Salvador 2025, una de las distinciones más importantes de la provincia. Durante aquel reconocimiento, agradeció a su familia, a sus compañeros y a los directivos de Canal 4, además de dedicar palabras especiales a los carroceros, reinas, princesas y a todos quienes sostienen la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Un mensaje para las nuevas generaciones

En ese momento, dejó una reflexión que hoy vuelve a resonar: “Un consejo a los nuevos chicos: amen y quieran a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, porque es nuestra”. Su despedida de la Cena Blanca cierra un ciclo que será recordado por su entrega, su voz y el vínculo emocional que construyó con toda una comunidad estudiantil.

