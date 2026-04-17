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17 de abril de 2026 - 12:39
Jujuy.

Arranca "Carlín y la gente" por la pantalla de Canal 4 con una propuesta imperdible

Este sábado arranca "Carlín y la gente", una propuesta que te va a mostrar lo que pasa en las calles de Jujuy, con protagonistas anónimos y situaciones del día a día.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Carlín y la gente por Canal 4

Carlín y la gente por Canal 4

“Carlín y la gente” debutará este sábado 18 de abril por la pantalla de Canal 4 con una propuesta diferente, pensada para retratar historias que no siempre tienen lugar en los medios y mostrar lo que ocurre en las calles de la provincia de Jujuy, con protagonistas anónimos y situaciones de la vida cotidiana. Con la conducción de Carlín Andrade, el programa podrá verse todos los sábados.

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Carlin y la gente - Canal 4 (1)

Un recorrido por la vida cotidiana jujeña

En cada salida, Carlín se sumerge en escenarios reales donde la economía del día a día también aparece como protagonista. La propuesta busca poner el foco en las personas, en sus vivencias y en los espacios que forman parte de la vida cotidiana en la provincia. “Hay historias que no salen en ningún lado. Personas que merecen ser vistas. Lugares que merecen ser mostrados”, es la premisa que guía a Carlín en sus recorridos.

Desde ferias hasta barrios, pasando por encuentros casuales y charlas improvisadas, el programa se construye a partir del contacto directo con la gente.

Embed - "Carlín y la gente" llega a la pantalla de Canal 4 de Jujuy

Cuándo y dónde verlo

“Carlín y la gente” se estrenará este sábado 18 de abril a las 13:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y por medio de YouTube.

Con una mirada cercana, sin guiones rígidos y con la calle como escenario principal, el programa propone contar esas historias que muchas veces pasan frente a los ojos, pero pocas veces llegan a ser contadas.

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