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1 de junio de 2026 - 13:06
Jujuy.

Vecinos podrán capacitarse como Promotores Mascoteros y saldar deudas municipales

Destinado a 50 vecinos que recibirán formación en tenencia responsable de mascotas que les permitirán regularizar deudas municipales de higiene urbana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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En esta primera etapa, el programa está destinado a 50 vecinos de la capital jujeña, quienes podrán capacitarse durante el año y, al mismo tiempo, regularizar deudas municipales relacionadas con servicios de higiene urbana y mantenimiento de nichos y sepulturas en cementerios.

Qué son los Promotores Mascoteros

El objetivo central del programa es que los vecinos adquieran herramientas para promover el cuidado responsable de mascotas en sus barrios. La propuesta no solo apunta a perros y gatos, sino también a una mirada más amplia sobre el vínculo entre las familias, los animales y la comunidad.

Las capacitaciones comenzaron en el Club de Emprendedores y tendrán instancias teóricas y prácticas a lo largo del año. Desde el municipio destacaron que la formación permitirá fortalecer el trabajo territorial y contar con vecinos capacitados para acompañar acciones de prevención y concientización.

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Tenencia responsable y trabajo en territorio

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó que se trata de la primera experiencia de Promotores Mascoteros y remarcó que es un trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio.

“Para nosotros es muy importante que este programa permita coordinar acciones entre distintas áreas para trabajar con los vecinos”, señaló. Además, destacó que la propuesta permite regularizar deudas, pero puso el foco en el aprendizaje sobre responsabilidad con las mascotas y en el trabajo posterior que los vecinos podrán realizar en territorio.

Díaz también valoró el interés de los participantes y sostuvo que muchos vecinos se sumaron no solo por la posibilidad de cancelar deudas, sino porque están comprometidos con la temática. Según indicó, ese acompañamiento permite al municipio tener “ojos en territorio”.

Qué temas se abordarán

La directora de Zoonosis, Jimena Saez, explicó que el área tiene la función de capacitar a los vecinos para que promuevan la tenencia responsable en el marco de la ley vigente.

Durante las capacitaciones se abordarán temas como enfermedades zoonóticas que pueden transmitir las mascotas, formas de desparasitado, manejo de desechos, cómo actuar ante una mordedura y a dónde dirigirse en esos casos. También se brindarán herramientas para el cuidado de animales desde cachorros hasta su etapa geronte.

Próximas capacitaciones

Desde el municipio indicaron que la propuesta busca llegar a distintos sectores de la capital. En ese marco, anticiparon que próximamente se realizará una capacitación en el Centro Cultural “Jorge Cafrune”, en Alto Comedero

Lo que ténes que saber

  • El municipio inició el programa Promotores Mascoteros.
  • La primera etapa está destinada a 50 vecinos de San Salvador de Jujuy.
  • La capacitación promueve la tenencia responsable de mascotas.
  • También permite regularizar deudas municipales vinculadas a higiene urbana y cementerios.
  • Habrá instancias teóricas y prácticas durante el año.
  • Se abordarán enfermedades zoonóticas, desparasitado, mordeduras y manejo de desechos.
  • Próximamente habrá una capacitación en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” de Alto Comedero.

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