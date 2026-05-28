Presupuesto Participativo: $70 millones para proyectos de vecinos y organizaciones barriales

Presupuesto Participativo: "es el vecinalista el que conoce las necesidades de cada uno de los barrios"

El Presupuesto Participativo 2026 fue presentado en San Salvador de Jujuy con un monto de $70 millones destinado a proyectos impulsados por vecinos y centros vecinales. La iniciativa permite que organizaciones de la sociedad civil propongan obras y mejoras para sus barrios, con acompañamiento técnico del municipio.

San Salvador. Presupuesto Participativo: cuáles son los proyectos seleccionados y para qué barrios

La presentación se realizó en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y contó con la participación del intendente Raúl Jorge , el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, el concejal Néstor Barrios y dirigentes de distintos centros vecinales.

El Presupuesto Participativo está regulado por la Ordenanza N° 7019/2017 y permite que vecinos y organizaciones barriales intervengan en la definición de una parte del presupuesto municipal. A través de esta herramienta, los centros vecinales pueden presentar proyectos vinculados a necesidades concretas de sus sectores, como obras, mejoras urbanas, espacios públicos o intervenciones comunitarias.

Además de la presentación de propuestas, el proceso incluye instancias de asistencia y capacitación para que los dirigentes puedan formular, gestionar y presentar sus proyectos.

Embed - PRESENTARON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

Un monto de $70 millones para proyectos barriales

Gastón Millón explicó que el nuevo Presupuesto Participativo contará con un monto de $70 millones y destacó que la convocatoria no solo apunta a seleccionar proyectos, sino también a fortalecer el trabajo de los vecinalistas.

“Se presentó el nuevo Presupuesto Participativo con un monto de 70 millones de pesos. Se está esperando ya no solamente la parte de capacitación, porque esto tiene una gran ventaja no solamente para aquellos que son adjudicados con las obras seleccionadas”, señaló.

En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos importantes es la formación que reciben los dirigentes vecinales durante el proceso.

“También se deja una capacidad instalada, porque se va capacitando a los vecinalistas para la presentación de proyectos, para las gestiones y los trámites”, “También se deja una capacidad instalada, porque se va capacitando a los vecinalistas para la presentación de proyectos, para las gestiones y los trámites”,

Obras en barrios Presupuesto Participativo: "es el vecinalista el que conoce las necesidades de cada uno de los barrios"

Los centros vecinales podrán presentar propuestas

Durante la presentación se confirmó que ya está definido el cronograma de trabajo y que las actividades comenzarán en los próximos días.

“Ya está todo el cronograma, así que estarán empezando en breve”, expresó Millón, quien además resaltó la amplia participación de representantes barriales.

El titular del Concejo Deliberante destacó que los centros vecinales cumplen un rol clave porque son quienes conocen de cerca las necesidades de cada barrio.

“Hay que tomar en cuenta que, en realidad, es el vecinalista el que conoce las necesidades de cada uno de los barrios, más allá de la planificación que puede tener el gobierno municipal”, sostuvo.

"Es el vecinalista el que conoce las necesidades de cada uno de los barrios" "Es el vecinalista el que conoce las necesidades de cada uno de los barrios"

Proyectos que pueden incorporarse al presupuesto general

Millón también explicó que, en ediciones anteriores, algunas propuestas que no resultaron seleccionadas dentro del Presupuesto Participativo luego fueron tomadas por el Ejecutivo municipal para ser incorporadas al presupuesto general.

“En muchas ocasiones pasó que algunas obras que fueron sugeridas o presentadas y que no fueron adjudicadas, después el Ejecutivo las tomó como parte del presupuesto general, porque obviamente son necesidades de cada uno de los sectores”, afirmó.

De esta manera, la presentación de proyectos también funciona como una vía para visibilizar demandas barriales y ordenar prioridades de gestión.

Participación de los centros vecinales

Por su parte, el concejal Néstor Barrios destacó la convocatoria y el interés de los centros vecinales por participar de la nueva edición.

“La verdad que fue excelente la convocatoria, veo cómo todos los centros vecinales realmente están muy interesados en ser ganadores de los proyectos que puedan presentar”, señaló.

Además, indicó que el equipo de planificación del municipio trabajará junto a los dirigentes para acompañar la elaboración de las propuestas.

“Todo el equipo de planificación del municipio va a estar trabajando justamente con quienes son los que tienen que elaborar estos proyectos, que son los centros vecinales”, agregó.

Barrios también remarcó que muchas de estas organizaciones ya acercan pedidos y gestiones al Concejo Deliberante, por lo que el Presupuesto Participativo aparece como una herramienta para canalizar esas demandas.

“Es buena la participación de cada uno de ellos, buscan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, concluyó. “Es buena la participación de cada uno de ellos, buscan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, concluyó.