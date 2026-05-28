Aniversario del SAME: más de 1,3 millones de asistencias

En el marco de un nuevo aniversario del SAME 107 , el director del organismo, Pablo Jure , destacó el crecimiento sostenido del sistema de emergencias en Jujuy y remarcó las inversiones en tecnología que se realizan para fortalecer la atención, especialmente en el interior de la provincia.

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Durante la celebración, Jure recordó que el SAME se convirtió en un referente provincial y nacional por la diversidad de servicios que brinda, que incluyen emergencias, urgencias, traslados, capacitación, salud mental, internación domiciliaria, gestión de camas, cobertura sanitaria y operativos de ablación y trasplante.

Además, destacó el crecimiento de la institución desde su creación en 2003. En ese período, el organismo pasó de contar con 6 ambulancias a tener 70 unidades operativas y de 50 trabajadores a una planta de 900 empleados.

"Hoy podemos decir que tenemos 1.380.000 asistencias realizadas y muchísimas vidas salvadas, acompañadas y curadas", señaló. "Hoy podemos decir que tenemos 1.380.000 asistencias realizadas y muchísimas vidas salvadas, acompañadas y curadas", señaló.

El director del SAME también puso el foco en las inversiones tecnológicas que se están implementando en el interior de la provincia para mejorar el acceso a la atención médica.

Según explicó, se incorporan equipos de telemedicina que permiten brindar asistencia en zonas donde no hay médicos permanentes. Estos dispositivos funcionan mediante conectividad satelital Starlink, facilitando la comunicación y el acompañamiento profesional a distancia.

"Estamos haciendo grandes inversiones en tecnología en el interior. Esto nos permite tener una accesibilidad lo antes posible en lugares donde antes era muy difícil llegar", afirmó.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 11.02.15 El SAME celebra un nuevo aniversario.

Asistencias del SAME: un sistema en constante crecimiento

Desde el SAME destacaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la red de atención sanitaria en todo el territorio provincial, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y ampliando la cobertura para garantizar respuestas rápidas ante emergencias y situaciones de salud complejas.