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27 de mayo de 2026 - 23:26
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

River Plate derrotó esta noche a Blooming 3 a 0 en el estadio Monumental y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
River Plate vs Blooming de Bolivia

River Plate vs Blooming de Bolivia

River Plate derrotó a Blooming de Bolivia 3 a 0 y logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet quedó líder del Grupo H con 14 puntos. Los goles los convirtieron Salas, Vera y Silca, todos en el segundo tiempo.

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