River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

River Plate vs Blooming de Bolivia

River Plate derrotó a Blooming de Bolivia 3 a 0 y logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet quedó líder del Grupo H con 14 puntos. Los goles los convirtieron Salas, Vera y Silca, todos en el segundo tiempo.

Tras la caída en Córdoba en la final, la Sudamericana pasó a convertirse en uno de los grandes objetivos del semestre para el equipo Millonario. River mostró buenos momentos durante la fase de grupos y esta noche logró ratificar su favoritismo en el partido.

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