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21 de mayo de 2026 - 07:36
Deportes.

Qué necesita River Plate para meterse en octavos de la Copa Sudamericana

Tras el empate agónico ante RB Bragantino, el Millonario sigue como líder con 11 puntos y dependerá de la última fecha para asegurar el primer lugar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. &nbsp;

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

 

River igualó 1-1 ante Red Bull Bragantino con un equipo alternativo y tendrá que definir en la última fecha del Grupo H su clasificación como primero en la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet consiguió un empate sobre el final en el Estadio Monumental por la quinta jornada del grupo, con un gol de Lautaro Pereyra.

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De esta forma, los de Nuñez se mantienen en la cima de la zona con 11 unidades. El resultado no le alcanzó para asegurar el pase directo a octavos, pero lo deja bien posicionado de cara a la última fecha.

El Millonario rescató un punto agónico gracias al gol de Lautaro Pereyra y se mantiene líder del Grupo H con 11 unidades.

Un cierre abierto en el Grupo H pero con River encaminado

Eduardo Coudet optó por un once alternativo, priorizando la final del Torneo Apertura que se disputará el próximo domingo frente a Belgrano. En ese contexto, el entrenador dispuso la presencia de Franco Armani en el arco en lugar de Santiago Beltrán, quien no pudo estar disponible por sanción.

El equipo visitante se puso en ventaja con un gol de Vinicius, pero sobre el cierre Pereyra consiguió la igualdad, evitando la caída del conjunto millonario.

Bragantino terminó segundo del Grupo H con 7 puntos, a cuatro del líder River Plate. El tercer lugar es para Carabobo FC, que este jueves enfrenta a Blooming en la misma fecha, un partido clave para el cierre de la zona.

River vs. Bragantino por Copa Sudamericana.

Si Carabobo no logra imponerse ante Blooming, el Millonario asegurará automáticamente el primer puesto y la clasificación directa a los octavos de final sin necesidad de jugar la última jornada.

Si el equipo venezolano consigue la victoria, llegará a la jornada final con 9 puntos, lo que obligará a River Plate a sumar al menos una unidad frente a Blooming en el Estadio Monumental para mantenerse en la cima del grupo. En ese caso, el desempate favorece al conjunto de Núñez, ya que los cruces directos entre River y Carabobo le resultaron positivos.

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Calendario definido rumbo a la final de la Copa Sudamericana

La definición del Grupo H se jugará el miércoles 27 de mayo, con ambos encuentros en simultáneo desde las 21:30 (hora argentina). River será local ante Blooming en el Monumental, mientras que Bragantino enfrentará a Carabobo en Brasil.

River se lo empató a Bragantino en el ultimo minuto.

El cronograma rumbo a la final ya está definido: los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de final entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales entre el 13 y el 21 de octubre, y la final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El sorteo del cuadro tendrá lugar durante la semana del 6 de junio.

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