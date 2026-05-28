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28 de mayo de 2026 - 13:40
Jujuy.

Habrá una jornada de concientización sobre el Día Mundial sin Tabaco

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y habrá una jornada de sensibilización y prevención destinada a toda la comunidad.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Día Mundial sin Tabaco&nbsp;

Día Mundial sin Tabaco 

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, se realizará en San Salvador de Jujuy una jornada de sensibilización y prevención destinada a toda la comunidad. La propuesta busca generar conciencia sobre los riesgos del consumo de tabaco y promover hábitos saludables.

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La actividad será organizada por la Dirección de Salud Integral y Género, a través del Programa Municipal de Prevención en Consumos Problemáticos y bajo la iniciativa “Tejiendo Vínculos”.

Sin tabaco

Cuándo y dónde será la actividad

La jornada se desarrollará el próximo 29 de mayo, de 8.30 a 12.30 horas, en el NIDO Obispo Palentini del barrio Campo Verde.

Durante la mañana, vecinos y vecinas podrán participar de distintas actividades orientadas a la reflexión, la información y el acompañamiento comunitario en torno a la prevención de consumos problemáticos.

Desde la organización indicaron que el encuentro estará abierto a toda la comunidad y tendrá como eje principal la promoción de espacios de cuidado y prevención.

Concientización sobre el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos

Uno de los objetivos centrales de la propuesta será sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y del uso de cigarrillos electrónicos, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Además, se buscará fomentar conductas saludables y fortalecer redes comunitarias que acompañen procesos de prevención y cuidado integral.

La iniciativa se enmarca en las actividades que se realizan cada año por el Día Mundial sin Tabaco, fecha impulsada para advertir sobre las consecuencias del tabaquismo en la salud.

Promover espacios saludables en la comunidad

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones territoriales forman parte de una política orientada al bienestar integral de la población y a la construcción de entornos más saludables.

A través de talleres, encuentros y jornadas comunitarias, el programa “Tejiendo Vínculos” apunta a generar conciencia sobre la importancia de prevenir consumos nocivos y promover una vida libre de humo.

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