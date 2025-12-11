Jóvenes con infartos: alertan por el consumo de alcohol, tabaco y drogas

Adicciones: el consumo de alcohol en Jujuy comienza a los 12.

El consumo de sustancias prohibidas y nocivas dejó de ser solo una preocupación a largo plazo y se convirtió en una amenaza inmediata para la salud de los jóvenes. Tabaco, alcohol, cocaína, paco y hasta los cigarrillos electrónicos están detrás de un aumento preocupante de infartos en personas de menos de 30 años.

El cardiólogo Luis Feijo (MP 2768) explicó que en los últimos años se observa un cambio en el perfil de los pacientes que llegan a la guardia con síntomas cardíacos graves. “Hemos visto pacientes de apenas 28 a 30 años que han sufrido ataques cardíacos”, advirtió, marcando una realidad que hasta hace poco se asociaba casi exclusivamente a personas mayores.

LUIS FREIJÓ – MÉDICO CARDIÓLOGO: sobre los infartos en jovenes

