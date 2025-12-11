El consumo de sustancias tóxicas eleva el riesgo de infarto en jóvenes

El consumo de sustancias prohibidas y nocivas, como tabaco, alcohol, cocaína, paco y cigarrillos electrónicos, está generando un aumento preocupante de infartos en personas jóvenes . El cardiólogo Luis Feijo (MP 2768), señala que "hemos visto pacientes de apenas 28 a 30 años que han sufrido ataques cardíacos". Este fenómeno se debe a la influencia directa de estos consumos en la función cardiovascular.

Política. Tragedia en Misiones: un candidato murió de un infarto durante un debate

Salud. En Argentina hay 40 mil infartos por año: aumenta la preocupación por los casos en jóvenes

El especialista explica que los síntomas típicos de un infarto incluyen opresión y dolor en el pecho , dificultad para respirar (disnea) y síntomas neurovegetativos como náuseas y vómitos. Sin embargo, advierte que muchas veces el dolor en el centro del pecho se confunde con acidez o indigestión, lo que lleva a retrasos peligrosos en la consulta médica.

"El tórax, desde la mandíbula hasta la boca del estómago, es una zona que cualquier dolor debe ser evaluado rápidamente para no minimizar un posible evento coronario", recalca Feijo. Este retraso, que puede extenderse entre 3 a 5 horas, se debe en gran parte a la desinformación y la tendencia a subestimar los síntomas.

Según el médico, un dolor de pecho es un desafío diagnóstico porque puede originarse en diferentes estructuras: problemas musculares, respiratorios, inflamación de membranas o problemas digestivos. Por eso, la interrogación precisa y la evaluación inmediata son fundamentales para un diagnóstico rápido y efectivo.

El síntoma más frecuente de infarto es el dolor en el centro del pecho que puede extenderse a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o abdomen.

¿Desde qué edad tenemos que estar más antentos ante un infarto?

Es una consulta importante, ya que en hombres a partir de los 50-55 y mujeres 60 años, siempre y cuando esas personas no tengan factores de riesgo, que me predispone a padecer un evento cardiovascular como la diabetes, hipertension, dislipemia, tabaquista.

"Hemos visto pacientes jovenes infartados", sostiene el cardiologo, haciendo referencia a personas de 28- 30 años que han sufrido un ataque cardíaco.

Con el avance de la medicina, se ha podido descubrir multiples causas de infarto y en este caso influyen las sustancias prohibidas que consumimos como el tabaco en primera instancia, las bebidas alcoholicas, drogas como cocaina y paco, son causantes de infarto.

Y en esa lista sumamos a los vaper o cigarrillos electrónicos: "aumenta la posibilidad de tener un evento cardiovascular y provoca una gran cantidad de adicción, esta contra indicado y es como fumar".

LUIS FREIJÓ – MÉDICO CARDIÓLOGO: sobre los infartos en jovenes

Que ocurre cuando alguien ya tuvo un infarto

Si una persona ya sufrió un infarto, el tiempo de consulta médica y la posibilidad de revascularización son vitales. A pesar de los avances, entre un 20 y 30% de pacientes pueden enfrentar un nuevo evento cardiovascular. Es fundamental controlar la presión arterial, el diabetes, la obesidad y eliminar el tabaquismo para evitar recaídas.

El Dr. Feijo afirma: "Cuando la enfermedad cardiovascular está establecida, los tratamientos buscan frenar su avance y prevenir nuevos episodios".

Consultas y atención en Jujuy

Para el diagnóstico y el seguimiento adecuado, la Red de Infarto de Jujuy ofrece atención especializada, reforzando la importancia de la consulta médica temprana ante cualquier síntoma sospechoso.

Ante un infarto, cada segundo cuenta. Es importante llamar inmediatamente al SAME 107 y dar las indicaciones al personal.