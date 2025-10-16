Tragedia en Misiones: un candidato murió de un infarto durante un debate

Un candidato de la UCR a diputado nacional por Misiones murió de un infarto mientras debatía en un streaming.

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones , murió este miércoles mientras participaba en un debate político transmitido por streaming en directo . El dirigente radical fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga , en la ciudad de Posadas , donde los médicos confirmaron su muerte a los 64 años .

Según relataron los presentes en el estudio , Damiani sufrió una descompensación súbita en medio del intercambio de ideas durante la emisión del programa Dólar Blue.

Antes de ser llevado al hospital, fue atendido en el lugar por el doctor Walter Villalba , exministro de Salud de Misiones, quien se encontraba acompañando a su hija Rosario Villalba , integrante del Frente Renovador Neo . También se encontraban en el debate Virginia Villanueva , del Partido Obrero , y Aída Vaztique , del Partido por la Vida y los Valores , quienes colaboraron en los primeros auxilios al representante radical.

A lo largo de su trayectoria, Damiani desempeñó diversos cargos de relevancia tanto a nivel provincial como nacional . Fue titular de la UCR en Misiones , además de diputado provincial, legislador nacional y concejal en Posadas .

Asimismo, integró la convención constituyente encargada de elaborar la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Posadas, un documento que representó un punto de inflexión en la organización institucional de la capital misionera.

Por su labor, el Honorable Concejo Deliberante de Misiones le otorgó un reconocimiento especial en agosto de 2024. En el momento de su fallecimiento, Damiani continuaba activo en la vida política, desempeñándose como candidato suplente a diputado nacional por la UCR.

Tras conocerse su partida, el gobernador Hugo Passalacqua expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré siempre en mi memoria nuestra amistad y respeto mutuo”.

Damiani fue un referente de la Unión Cívica Radical en Misiones.

El homenaje del radicalismo al candidato misionero

Después del fallecimiento de Hernán Damiani, el Comité Radical de Misiones compartió un emotivo mensaje de despedida en sus plataformas digitales.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de Hernán Norberto Luis Damiani, un gran dirigente, pero, sobre todo, un militante ejemplar de nuestro partido.

A lo largo de su extensa trayectoria política y partidaria, desempeñó con compromiso y convicción diversos cargos: concejal de Posadas, diputado provincial, diputado nacional y presidente de nuestro partido, entre otros. En cada uno de ellos dejó una huella imborrable, fruto de su vocación de servicio, su firmeza de principios y su profundo amor por la Unión Cívica Radical.

La despedida del Comité Radical a Hernán Damiani.

Hernán se definía a sí mismo como un “Radical de Misiones”, expresión que sintetizaba su identidad política y su compromiso con los valores democráticos, el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia.

Su partida deja un vacío enorme, pero también nos legó su ejemplo, sus enseñanzas y una lección de militancia que permanecerá viva en todos quienes compartimos con él el ideal radical.

Acompañamos con profundo afecto a toda su familia en este doloroso momento".