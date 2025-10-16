jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 09:40
Política.

Tragedia en Misiones: un candidato murió de un infarto durante un debate

Hernán Damiani tenía 64 años. Según relataron los presentes en el estudio, el candidato sufrió una descompensación súbita en medio del intercambio de ideas

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un candidato de la UCR a diputado nacional por Misiones murió de un infarto mientras debatía en un streaming.

Un candidato de la UCR a diputado nacional por Misiones murió de un infarto mientras debatía en un streaming.

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones, murió este miércoles mientras participaba en un debate político transmitido por streaming en directo. El dirigente radical fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, en la ciudad de Posadas, donde los médicos confirmaron su muerte a los 64 años.

Lee además
Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico
Política.

Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico
Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados
Reverso.

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Según relataron los presentes en el estudio, Damiani sufrió una descompensación súbita en medio del intercambio de ideas durante la emisión del programa Dólar Blue.

Falleció Hernán Damiani tras sufrir un infarto.

Antes de ser llevado al hospital, fue atendido en el lugar por el doctor Walter Villalba, exministro de Salud de Misiones, quien se encontraba acompañando a su hija Rosario Villalba, integrante del Frente Renovador Neo. También se encontraban en el debate Virginia Villanueva, del Partido Obrero, y Aída Vaztique, del Partido por la Vida y los Valores, quienes colaboraron en los primeros auxilios al representante radical.

A lo largo de su trayectoria, Damiani desempeñó diversos cargos de relevancia tanto a nivel provincial como nacional. Fue titular de la UCR en Misiones, además de diputado provincial, legislador nacional y concejal en Posadas.

Asimismo, integró la convención constituyente encargada de elaborar la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Posadas, un documento que representó un punto de inflexión en la organización institucional de la capital misionera.

Por su labor, el Honorable Concejo Deliberante de Misiones le otorgó un reconocimiento especial en agosto de 2024. En el momento de su fallecimiento, Damiani continuaba activo en la vida política, desempeñándose como candidato suplente a diputado nacional por la UCR.

Tras conocerse su partida, el gobernador Hugo Passalacqua expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré siempre en mi memoria nuestra amistad y respeto mutuo”.

Damiani fue un referente de la Unión Cívica Radical en Misiones.

El homenaje del radicalismo al candidato misionero

Después del fallecimiento de Hernán Damiani, el Comité Radical de Misiones compartió un emotivo mensaje de despedida en sus plataformas digitales.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de Hernán Norberto Luis Damiani, un gran dirigente, pero, sobre todo, un militante ejemplar de nuestro partido.

A lo largo de su extensa trayectoria política y partidaria, desempeñó con compromiso y convicción diversos cargos: concejal de Posadas, diputado provincial, diputado nacional y presidente de nuestro partido, entre otros. En cada uno de ellos dejó una huella imborrable, fruto de su vocación de servicio, su firmeza de principios y su profundo amor por la Unión Cívica Radical.

La despedida del Comité Radical a Hernán Damiani.

Hernán se definía a sí mismo como un “Radical de Misiones”, expresión que sintetizaba su identidad política y su compromiso con los valores democráticos, el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia.

Su partida deja un vacío enorme, pero también nos legó su ejemplo, sus enseñanzas y una lección de militancia que permanecerá viva en todos quienes compartimos con él el ideal radical.

Acompañamos con profundo afecto a toda su familia en este doloroso momento".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Luis Caputo prometió reformas laboral, tributaria y nuevos incentivos al ahorro en pesos

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

Lo que se lee ahora
elecciones 2025: ¿que pasa si marco con emojis o corazones en la bup?
Datos.

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Intentóapuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy
Zona sur.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel