"Queremos invitarlos a que elijan el proyecto que los representa", dijo María Inés Zigarán

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, recorrió el barrio La Merced en San Pedro junto al intendente Julio Bravo y la diputada provincial Gisel Bravo, militantes y dirigentes locales, para acercar las propuestas de su espacio y fomentar la participación ciudadana.

María Inés Zigarán (3) Pedagogía electoral y acercamiento a la comunidad Durante el encuentro, Zigarán dijo: "estuvimos haciendo pedagogía electoral sobre el uso de la boleta única de papel, explicando a los vecinos cómo emitir su voto correctamente".

La candidata destacó la importancia de compartir las propuestas del Frente Jujuy Crece, "no sólo para que los ciudadanos las conozcan, sino también para que se conviertan en agentes reproductores del mensaje del partido".

Obra pública y desarrollo comunitario La candidata subrayó el compromiso que tienen los sampedreños con obra pública y el desarrollo de las comunidades, subrayando que estas acciones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el crecimiento de cada región.

Invitación a concurrir a las urnas el 26 de octubre “Queremos invitarlos a que vayan a votar, que elijan al proyecto que los representa, porque es parte de la responsabilidad que tenemos de construir nuestra democracia”, afirmó Zigarán. Agregó que el frente sigue siendo “el mejor proyecto de vida para todos los argentinos y argentinas”, reafirmando su visión de desarrollo integral y participación activa.

