miércoles 15 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2025 - 10:46
Política.

"Queremos invitarlos a que elijan el proyecto que los representa", dijo María Inés Zigarán

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional del Frente Jujuy Crece, estuvo presente en San Pedro de Jujuy para acercar su propuesta a los vecinos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Queremos invitarlos a que elijan el proyecto que los representa, dijo María Inés Zigarán

"Queremos invitarlos a que elijan el proyecto que los representa", dijo María Inés Zigarán

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, recorrió el barrio La Merced en San Pedro junto al intendente Julio Bravo y la diputada provincial Gisel Bravo, militantes y dirigentes locales, para acercar las propuestas de su espacio y fomentar la participación ciudadana.

Lee además
Marías Inés Zigarán.
Elecciones 2025.

María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"
MarioPizarro, candidato de Jujuy Crece
Elecciones.

Mario Pizarro y Jujuy Crece: "Tenemos un concepto de democracia con contenido social"

María Inés Zigarán (3)

Pedagogía electoral y acercamiento a la comunidad

Durante el encuentro, Zigarán dijo: "estuvimos haciendo pedagogía electoral sobre el uso de la boleta única de papel, explicando a los vecinos cómo emitir su voto correctamente".

La candidata destacó la importancia de compartir las propuestas del Frente Jujuy Crece, "no sólo para que los ciudadanos las conozcan, sino también para que se conviertan en agentes reproductores del mensaje del partido".

Obra pública y desarrollo comunitario

La candidata subrayó el compromiso que tienen los sampedreños con obra pública y el desarrollo de las comunidades, subrayando que estas acciones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el crecimiento de cada región.

Invitación a concurrir a las urnas el 26 de octubre

“Queremos invitarlos a que vayan a votar, que elijan al proyecto que los representa, porque es parte de la responsabilidad que tenemos de construir nuestra democracia”, afirmó Zigarán. Agregó que el frente sigue siendo “el mejor proyecto de vida para todos los argentinos y argentinas”, reafirmando su visión de desarrollo integral y participación activa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"

Mario Pizarro y Jujuy Crece: "Tenemos un concepto de democracia con contenido social"

Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

Candidatos de Jujuy Crece estuvieron presente en VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio

Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico

Lo que se lee ahora
Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Horror en Jujuy.
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad.
Salud.

Qué es y cómo funciona el ozempic, el medicamento furor en Hollywood que llegó a la Argentina

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.
Redes sociales.

Viral: quiso lavar su camioneta pero se equivocó y terminó limpiando el vehículo del vecino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel