martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 19:19
Elecciones.

Mario Pizarro y Jujuy Crece: "Tenemos un concepto de democracia con contenido social"

El candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Mario Pizarro habló sobre varios temas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
MarioPizarro, candidato de Jujuy Crece

Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece

El candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Mario Pizarro visitó el programa Sin Límites en Canal 4 a pocos días de las elecciones 2025 previstas para el domingo 26 de octubre: “Estamos trabajando muy tranquilos”, dijo.

“Vengo recorriendo la provincia hace tiempo. No lo estoy haciendo porque el 26 hay una elección, por supuesto que me honra acompañar a María Inés, pero el tema es que nosotros siempre hemos estado conversando con la gente”, destacó.

La campaña de Jujuy Crece

“La verdad es que hay un buen recibimiento, la gente no está tan apática como lo estuvo en 2023, en donde había mucho malestar. Hoy veo a la gente más integrada, que conversa, que te plantea algunos problemas, por supuesto que son lógicos”, dijo Pizarro.

“En el 2023 penetró en muchos hogares esta cuestión de un mensaje de los libertarios, de la casta política, y con el transcurrir del tiempo me parece que fueron advirtiendo de que la casta la estaba pagando la gente común, la clase media, la clase vulnerable, los que menos tienen, con un ahogo a todas las familias”, subrayó.

Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece
Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece

Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece

La política y el rol del estado

“Yo soy un hombre de la política, reivindico la política como forma de resolución de los problemas. Milei no cree en esa herramienta, yo creo que Milei le pega a la política para que caiga la democracia”, y marcó que “no hay gestión posible si no tenés política para resolver los problemas de la gente”.

Sostuvo que desde el momento en el que lo eligieron candidato a diputado nacional “he conversado con la gente y la verdad que hay otro clima. En mayo ese clima se dio en Jujuy con las elecciones del 11 que marcó también un antes y un después”.

Pizarro criticó las políticas del Gobierno nacional al señalar que “no ha escuchado el resultado electoral. En lugar de lograr un consenso entre todos los gobernadores, los expulsa y sigue redoblando medidas que están totalmente a contramano de lo que creemos nosotros y de lo que hacemos en Jujuy”.

Mario Pizarro y la gestión en Jujuy

“En Jujuy, cuando decimos un Estado presente en obra pública, es la realidad”, y destacó que el gobierno nacional “no cree en la educación pública, quiere pasar con la motosierra a las universidades, a los institutos, a la ciencia, a la técnica”.

“En Jujuy hay un gobierno presente, hay un gobierno que está con el incentivo docente, hay un gobierno que está al lado de la gente con la tarifa social en energía, con el transporte, el BEGU. Tenemos un concepto de democracia con contenido social”, destacó.

Mario Pizarro – Candidato a Diputado

“Al principio del gobierno de Milei la gente decía que, si tenía que hacer el esfuerzo, lo iba a hacer, y estaban dispuestos a hacerlo desde el punto de vista salarial y laboral. Pero a medida que pasaron los días y se empezó a mostrar la verdadera cara, el verdadero rostro del gobierno nacional, ahí los afectó”, describió.

Pizarro dijo que Milei “entró con un discurso de odio hacia las personas con discapacidad. Es cruel lo que hace”, y puso como ejemplo el tratamiento a los jubilados. “Podés tener una visión sobre cómo resolver qué se les va a pagar a los jubilados, pero no podés tratarlos como los trata, porque eso es un rostro inhumano”.

“Estas cuestiones son las que te habla la gente. Sienten que son expulsados, sienten que la casta son ellos, sienten que la motosierra son ellos”, dijo el actual Secretario de Energía y postulante a un cargo al Congreso.

La nueva opción: Provincias Unidas

Sobre la conformación de Provincias Unidas, Pizarro dijo que estas provincias que se unieron, lo hicieron “primero por un criterio y un pensamiento federal”, y lamentó que el Gobierno nacional “no quiere darles a las provincias lo que les corresponde”.

Puso como ejemplo los recursos coparticipables. “También se niega a devolverle a las provincias los ATN, de los cuales hoy el gobierno, particularmente de la provincia de Jujuy, no ha recibido ninguno. Ustedes saben que son fondos para resolver problemas de la gente”.

“Provincias Unidas es un espacio que creo que está empezando a armar esa avenida del medio que los argentinos no tenemos. Esa avenida del medio que tampoco representa ese péndulo que en algún momento se corrió hacia un populismo de izquierda, un populismo también corrupto, un populismo que le hablaba a los pobres pero que cada día generaba más, que se quedaba con dinero que se enviaba para hacer casas y no se hacían”.

Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece
Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece

Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece

“El extremo de hoy es una extrema derecha que representa Milei y que está mostrando la peor crueldad que se puede hacer con los argentinos”, indicó Pizarro. Dijo que esta nueva opción es con “gobernadores que son representantes del pueblo porque su pueblo los eligió y tienen el consenso popular, tienen legitimidad de origen”.

“Creo que hay que convocar a una avenida del medio en donde, por supuesto, va a haber peronistas, radicales, socialistas, intransigentes, distintas corrientes del pensamiento nacional, pero unidos en un común denominador: rescatar nuevamente un país federal”, cerró Pizarro.

Embed - MARIO PIZARRO – Candidato a Diputado

