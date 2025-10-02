Candidatos de Jujuy Crece estuvieron en Puesto Viejo para un plenario de dirigentes

Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , María Inés Zigarán y Mario Pizarro , participaron en Puesto Viejo de un plenario de dirigentes y militantes de las distintas fuerzas políticas que integran la coalición.

Durante la jornada, se presentó la propuesta electoral del espacio, orientada a construir “un país que incluya a los más débiles, produzca, exporte, eduque y promueva el trabajo como herramienta central para combatir la pobreza”.

En su intervención, Zigarán cuestionó al gobierno nacional encabezado por Javier Milei y aseguró que “lo que está faltando es un sentido social en las políticas públicas”.

“La gestión libertaria sacrificó derechos colectivos en pos del equilibrio fiscal, demostrando insensibilidad hacia la gente y desprecio por la democracia y sus instituciones, entre ellas el Congreso”, afirmó.

Asimismo, convocó a votar por la propuesta de Jujuy Crece el próximo 26 de octubre para “ponerle un límite no solo a Milei, sino también al kirchnerismo que busca volver con odio, violencia y caos”.

María Inés Zigarán

Pizarro destacó el consenso y las obras en el interior

Por su parte, Mario Pizarro ponderó el “camino del consenso y la responsabilidad” que promueve Jujuy Crece, un proyecto que, según afirmó, se nutre de un “profundo sentido democrático y social”.

El candidato remarcó que el modelo de gobierno de la coalición “se hace visible en cada pueblo de la provincia con obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la gente” y llamó a continuar trabajando en esa dirección.

Mario Pizarro

Un mensaje de unidad

El plenario en Puesto Viejo se enmarcó en las actividades de campaña que Jujuy Crece viene realizando en toda la provincia. Los dirigentes destacaron la unidad de las distintas fuerzas políticas que integran la coalición y coincidieron en la necesidad de “defender un proyecto federal que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas”.