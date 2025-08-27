El frente Jujuy Crece definió su estrategia electoral

Frente Jujuy Crece.

Con la conducción de Gerardo Morales y la palabra del gobernador Carlos Sadir, el Frente Jujuy Crece realizó este miércoles un gran plenario provincial en la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño. Allí se definió la estrategia electoral rumbo a octubre, en un encuentro cargado de mística, unidad y compromiso.

image Frente Jujuy Crece. La conclusión fue contundente: frente a un gobierno nacional que ajusta y abandona, en Jujuy levantamos la voz para defender los recursos provinciales, sostener a los sectores más vulnerables y consolidar el modelo jujeño que gobierna desde 2015. La estrategia combinará la fuerza territorial de intendentes y militancia en cada pueblo, con una comunicación clara que muestre el contraste entre la ausencia de Nación y la presencia de la Provincia.

image Frente Jujuy Crece. Participaron intendentes de toda la provincia, funcionarios del gabinete, dirigentes de capital e interior y los candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán y Mario Pizarro, quienes asumieron el compromiso de llevar la defensa de Jujuy al Congreso de la Nación. El vicegobernador Alberto Bernis, el jefe de Gabinete Freddy Morales, el intendente de la capital Raúl Jorge, el intendente de San Pedro Julio Bravo y el presidente del Comité Provincia de la UCR, Jorge Rizzotti, acompañaron con discursos que reflejaron el monolítico acuerdo electoral del frente.

image Frente Jujuy Crece. La campaña que se presentó mostró las placas con los temas centrales: los recortes nacionales en salud, educación, transporte, obra pública y jubilaciones, frente a la decisión del gobierno jujeño de sostener con recursos propios lo que la Nación abandonó. De este modo, Jujuy Crece volvió a demostrar que es motor y sostén de la dignidad en medio del caos nacional.

