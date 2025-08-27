miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 13:12
Política.

Se suspendió el paro de los controladores aéreos de este jueves

ATEPSA suspendió la huelga programada para mañana, tras un llamado a conciliación; aún se desconoce el impacto en los vuelos del sábado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los controladores aéreos suspendieron el paro previsto para este jueves.

Los controladores aéreos suspendieron el paro previsto para este jueves.

El sindicato de controladores aéreos decidió levantar la huelga prevista para este jueves en reclamo de mejoras salariales, tras la convocatoria de la Secretaría de Trabajo a una nueva reunión de conciliación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Lee además
paro de controladores 
Atención.

Paro de controladores aéreos en agosto: fechas y horarios de las medidas que afectarán vuelos en todo el país
Paro de controladores aéreos: Aeropuerto de Jujuy 
Transporte.

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos de Jujuy este domingo 24 de agosto

No obstante, el paro del sábado sigue en pie, y no se descarta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza el mes próximo. La mediación, solicitada por la Secretaría de Transporte, se llevará a cabo este miércoles. Esta gestión se produce luego de tres días de interrupciones en la operación aérea, que obligaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar numerosos vuelos.

No se descartan paros en septiembre.

Impacto económico y pasajeros afectados

El martes se vieron afectados 15.000 pasajeros únicamente de Aerolíneas Argentinas, y según estimaciones de la compañía de bandera, las medidas de fuerza ya habían generado un impacto económico de entre 1,5 y 2 millones de dólares. Para el domingo, el número de viajeros afectados en las principales aerolíneas del país ascendió a 19.000, principalmente quienes tenían vuelos a destinos nacionales.

En términos comparativos, durante agosto la puntualidad promedio de los vuelos era del 79,85%, mientras que las cancelaciones representaban apenas el 1,25%. Desde que comenzó el plan de acción el viernes 22, estos indicadores sufrieron un deterioro notable: la puntualidad descendió al 62,36% y las cancelaciones aumentaron al 11,07%.

El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país.

En este contexto, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) informó que aplazará la huelga prevista para este jueves. No obstante, el paro del sábado seguirá vigente, con interrupciones programadas entre las 13 y las 16 horas y nuevamente de 19 a 22 horas.

Alcance y justificación de la medida

“Luego de finalizadas las tres primeras jornadas, el alcance de la medida fue total en los 54 aeropuertos del país, contando con un amplio apoyo de los compañeros y compañeras de los servicios de navegación aérea. Lo realizado en estos últimos días demuestra la importancia estratégica de los servicios que brindamos, permitiendo la conectividad segura y eficaz del país, lo cual pone de manifiesto la justificación del reclamo realizado por ATEPSA”, indicó el sindicato.

Controladores aéreos

Se exhorta a las partes a desarrollar la misma en un marco de paz social, a fin de poder acercar posiciones, por lo que según lo afirmado por Plenario de Delegados, quedan postergadas las medidas del jueves 28 de agosto, quedando vigentes las anunciadas para el sábado 30 de agosto, y pudiéndose prolongar durante el mes de septiembre en el caso que sea meramente dilatoria”, afirmó.

“Nuevamente realizaremos todas las acciones que están a nuestro alcance para lograr arribar a una solución al conflicto que perjudica directamente a nuestros salarios, a nuestras profesiones y a la aviación en general, e instamos a las autoridades que tenga la responsabilidad necesaria para negociar de buena fe y sin condicionamientos”, agregó.

controladores aereos.jpg

Negociaciones salariales y postura de EANA

Desde EANA señalaron que continuarán con las gestiones para alcanzar un acuerdo salarial. Según fuentes oficiales, la compañía presentó una propuesta de aumento del 15%, pero ATEPSA la rechazó, argumentando que esa cifra “jamás se firmó en un acta” y que “no se logró formalizar ninguna propuesta sin condicionamientos”.

Al anunciar el calendario de paros, el sindicato destacó: “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

rsz_controladoresaereos.jpg
Paro de controladores aéreos en Argentina y suspensión de vuelos por parte de ATEPSA.

Paro de controladores aéreos en Argentina y suspensión de vuelos por parte de ATEPSA.

EANA expresó su “profundo rechazo” frente a las medidas de fuerza, señalándolas como una interrupción de un servicio esencial protegido por ley que pone en riesgo la operatividad del sistema aeronáutico.

La empresa enfatizó que, tras concluir la conciliación obligatoria establecida por la Secretaría de Trabajo, participó en 17 audiencias junto con las demás partes involucradas, sin lograr un acuerdo, atribuyendo el fracaso a lo que calificó como la “postura intransigente” del sindicato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paro de controladores aéreos en agosto: fechas y horarios de las medidas que afectarán vuelos en todo el país

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos de Jujuy este domingo 24 de agosto

Más de 15 mil pasajeros afectados por el paro de controladores: cuál es la situación en Jujuy

Controladores aéreos anunciaron nuevos paros: desde cuándo

Plazos fijos: los bancos siguen aumentando la tasa y ya supera el 50%

Lo que se lee ahora
plazos fijos: los bancos siguen aumentando la tasa y ya supera el 50%
Economía.

Plazos fijos: los bancos siguen aumentando la tasa y ya supera el 50%

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Se confirmó el increíble elenco que tendrá En el Barro en su segunda temporada.
Streaming.

Se confirmó el increíble elenco que tendrá "En el Barro" en su segunda temporada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel