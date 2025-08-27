Se suspendió el paro de los controladores aéreos de este jueves

El sindicato de controladores aéreos decidió levantar la huelga prevista para este jueves en reclamo de mejoras salariales, tras la convocatoria de la Secretaría de Trabajo a una nueva reunión de conciliación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) .

Atención. Paro de controladores aéreos en agosto: fechas y horarios de las medidas que afectarán vuelos en todo el país

No obstante, el paro del sábado sigue en pie , y no se descarta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza el mes próximo . La mediación, solicitada por la Secretaría de Transporte , se llevará a cabo este miércoles. Esta gestión se produce luego de tres días de interrupciones en la operación aérea , que obligaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar numerosos vuelos .

El martes se vieron afectados 15.000 pasajeros únicamente de Aerolíneas Argentinas , y según estimaciones de la compañía de bandera, las medidas de fuerza ya habían generado un impacto económico de entre 1,5 y 2 millones de dólares . Para el domingo, el número de viajeros afectados en las principales aerolíneas del país ascendió a 19.000 , principalmente quienes tenían vuelos a destinos nacionales .

En términos comparativos, durante agosto la puntualidad promedio de los vuelos era del 79,85% , mientras que las cancelaciones representaban apenas el 1,25% . Desde que comenzó el plan de acción el viernes 22 , estos indicadores sufrieron un deterioro notable : la puntualidad descendió al 62,36% y las cancelaciones aumentaron al 11,07% .

El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país.

En este contexto, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) informó que aplazará la huelga prevista para este jueves. No obstante, el paro del sábado seguirá vigente, con interrupciones programadas entre las 13 y las 16 horas y nuevamente de 19 a 22 horas.

Alcance y justificación de la medida

“Luego de finalizadas las tres primeras jornadas, el alcance de la medida fue total en los 54 aeropuertos del país, contando con un amplio apoyo de los compañeros y compañeras de los servicios de navegación aérea. Lo realizado en estos últimos días demuestra la importancia estratégica de los servicios que brindamos, permitiendo la conectividad segura y eficaz del país, lo cual pone de manifiesto la justificación del reclamo realizado por ATEPSA”, indicó el sindicato.

Controladores aéreos

“Se exhorta a las partes a desarrollar la misma en un marco de paz social, a fin de poder acercar posiciones, por lo que según lo afirmado por Plenario de Delegados, quedan postergadas las medidas del jueves 28 de agosto, quedando vigentes las anunciadas para el sábado 30 de agosto, y pudiéndose prolongar durante el mes de septiembre en el caso que sea meramente dilatoria”, afirmó.

“Nuevamente realizaremos todas las acciones que están a nuestro alcance para lograr arribar a una solución al conflicto que perjudica directamente a nuestros salarios, a nuestras profesiones y a la aviación en general, e instamos a las autoridades que tenga la responsabilidad necesaria para negociar de buena fe y sin condicionamientos”, agregó.

controladores aereos.jpg

Negociaciones salariales y postura de EANA

Desde EANA señalaron que continuarán con las gestiones para alcanzar un acuerdo salarial. Según fuentes oficiales, la compañía presentó una propuesta de aumento del 15%, pero ATEPSA la rechazó, argumentando que esa cifra “jamás se firmó en un acta” y que “no se logró formalizar ninguna propuesta sin condicionamientos”.

Al anunciar el calendario de paros, el sindicato destacó: “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

rsz_controladoresaereos.jpg Paro de controladores aéreos en Argentina y suspensión de vuelos por parte de ATEPSA.

EANA expresó su “profundo rechazo” frente a las medidas de fuerza, señalándolas como una interrupción de un servicio esencial protegido por ley que pone en riesgo la operatividad del sistema aeronáutico.

La empresa enfatizó que, tras concluir la conciliación obligatoria establecida por la Secretaría de Trabajo, participó en 17 audiencias junto con las demás partes involucradas, sin lograr un acuerdo, atribuyendo el fracaso a lo que calificó como la “postura intransigente” del sindicato.