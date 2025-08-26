Más de 15 mil pasajeros afectados por el paro de controladores: cuál es la situación en Jujuy

Más de 15 mil vuelos afectados por el paro de controladores: cuál es la situación en Jujuy

Tras un domingo marcado por fuertes complicaciones en los aeropuertos del país, este martes continúa el paro de controladores aéreos , una medida de fuerza que obligó a cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Se estima que más de 15.000 pasajeros se verán perjudicados en esta nueva jornada de conflicto.

La protesta es impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) , que lleva adelante un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace varios meses.

Este martes los paros se desarrollan en dos franjas horarias: de 7 a 10 y de 14 a 17 horas . Según informó Aerolíneas Argentinas , dentro de una operación prevista de 295 vuelos, resultarán afectados 178 servicios: 82 cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario .

El plan de lucha continuará el jueves 28 , con paros entre las 13 y las 16, y se extenderá hasta el sábado 30 , cuando se realizarán dos últimas interrupciones, de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

Posiciones enfrentadas

Desde ATEPSA señalaron:

“Durante todo un año intentamos alcanzar una solución a este conflicto sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

En contrapartida, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó “su profundo rechazo” a la medida de fuerza, a la que calificó como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley. Además, remarcó que, tras la conciliación obligatoria, se realizaron 17 audiencias sin llegar a un acuerdo debido a lo que consideró una “postura intransigente” del gremio.

Fuentes oficiales aseguraron que EANA ofreció una suba salarial del 15%, propuesta que fue rechazada por el sindicato, que denunció que nunca se formalizó en un acta ni sin condicionamientos.

Impacto en los vuelos y pasajeros

El domingo pasado, casi 19.000 pasajeros se vieron afectados por las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. La mayor parte de los inconvenientes se dieron en rutas de cabotaje, mientras que aerolíneas internacionales como Air Canada, United, KLM, Ethiopian, Aeroméxico, ITA, Iberia, Level, Air Europa y British Airways lograron mantener el 100% de puntualidad.

La medida deterioró los indicadores de puntualidad en el país: de un promedio del 79,8% en agosto, se pasó al 62,3% desde el inicio del paro; mientras que el nivel de cancelaciones trepó del 1,25% al 11,07%.

Aerolíneas Argentinas : 59,5% de puntualidad y 13,4% de cancelaciones.

Flybondi : 40,5% de puntualidad y 13,7% de cancelaciones.

JetSmart: 60,5% de puntualidad y 15,7% de cancelaciones.

Los aeropuertos más afectados fueron los de Paraná, Catamarca, San Luis, Posadas y Río Grande, con altos porcentajes de cancelaciones; mientras que Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y Bariloche tuvieron menor nivel de impacto gracias a su disponibilidad de franjas de despegue.

Cuál es la situación de los vuelos en Jujuy

Según la página oficial de Aeropuertos Argentina 2000, en cuanto a las partidas hay cancelaciones y hubo algunas reprogramaciones de los siguientes vuelos para este martes 26 de agosto:

En cuanto a los arribos, también hay vuelos cancelados, demorados y reprogramados:

De todas formas, se recomienda chequear constantemente la página oficial a fin de asegurarse de que no se haya producido ningún cambio modificación en el vuelo.

Una medida con efecto arrastre

Entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi, LATAM y JetSmart se calcula un total de 18.900 pasajeros impactados, y se espera que la cifra siga aumentando debido al efecto arrastre en los próximos días, con viajeros que deberán reprogramar boletos y conexiones.

La incertidumbre se mantiene en el sector aerocomercial, mientras el conflicto entre el gremio y las autoridades del sistema aéreo argentino continúa sin una solución cercana.