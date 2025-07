Paro de controladores aéreos: fechas y horarios de afectación de vuelos en julio

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que continuará con su plan de lucha durante el mes de julio , en plena temporada de vacaciones de invierno. La decisión se tomó tras una reunión sin avances el pasado martes 8 de julio en la Secretaría de Trabajo, en la que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la ANAC no presentaron una propuesta para destrabar el prolongado conflicto salarial que ya lleva más de diez meses.

La medida gremial afectará vuelos de cabotaje, internacionales, generales y no regulares , en franjas horarias específicas y a lo largo de todo el país. Según comunicó ATEPSA, los paros se aplicarán en momentos de alta demanda turística , coincidiendo con el receso escolar escalonado que se extiende hasta agosto.

Cabotaje: 14:00 a 16:00

Internacional: 18:00 a 20:00

Sábado 12 de julio General y no regular: 15:00 a 17:00

Cabotaje: 21:00 a 23:00

Domingo 13 de julio Internacional: 09:00 a 11:00

Cabotaje: 15:00 a 17:00

Martes 15 de julio Internacional: 16:00 a 19:00

Cabotaje: 22:00 a 23:59

Viernes 18 de julio Toda la aviación: 16:00 a 02:00 (del sábado 19)

Domingo 20 de julio Toda la aviación: 12:00 a 22:00

Jueves 24 de julio Toda la aviación: 12:00 a 23:59

Viernes 25 de julio Toda la aviación: 06:00 a 18:00

Domingo 27 de julio Toda la aviación: 14:00 a 02:00 (del lunes 28)

Miércoles 30 de julio Toda la aviación: 12:00 a 23:59

Quedan exceptuadas de las restricciones todas las operaciones de emergencia, incluidos vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate.

Repercusiones en el turismo y la economía

La protesta sindical ocurre en el marco del receso invernal, que se desarrolla de forma escalonada en las provincias, lo que garantiza un flujo constante de pasajeros durante todo julio. El paro ha generado preocupación en el sector aerocomercial y turístico, que advierte sobre cancelaciones, demoras y pérdidas económicas significativas.

Entidades como JURCA, IATA y ALTA emitieron un comunicado conjunto señalando que la reprogramación de vuelos durante este período "es prácticamente imposible" y que la medida sindical "afectará seriamente la conectividad, el turismo, el comercio y la logística nacional".

Desde la AHRCC (Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés), también se expresaron con alarma: "El paro ya provocó cancelaciones de reservas y pone en jaque la recuperación estacional del turismo", afirmaron. Según señalaron, la ocupación hotelera venía en alza, pero el conflicto generó nuevamente incertidumbre y freno en el consumo.

Acusaciones cruzadas y tensión creciente

ATEPSA sostiene que el conflicto se mantiene por la falta de actualización salarial, ya que EANA no ofreció aumento y propuso cerrar la paritaria 2024/25 sin revisión. "Hace más de ocho meses que no tenemos avances. No nos ofrecen nada", denunciaron desde el gremio.

Por su parte, desde EANA se deslizó que ATEPSA "no representa al total del personal operativo" y se denunció un "uso político" de la medida por parte de la dirigencia gremial. Además, señalaron que el sindicato presentó una cautelar judicial para evitar la imposición de un servicio mínimo, lo cual —según el ente estatal— podría afectar la seguridad operacional.

El conflicto sigue sin resolución a la vista y el calendario de paros ya está en marcha. Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar con sus aerolíneas por posibles cambios o cancelaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.