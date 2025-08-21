jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 15:43
Atención.

Paro de controladores aéreos en agosto: fechas y horarios de las medidas que afectarán vuelos en todo el país

La Asociación de Controladores Aéreos (Atepsa) anunció un cronograma de paros que afectará los vuelos desde el 22 de agosto en todo el país.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
paro de controladores&nbsp;

paro de controladores 

Paro de Controladores aéreos

Paro de Controladores aéreos

Cronograma difundido por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

El gremio informó que el paro afectará principalmente a los despegues, ya que en los horarios anunciados “se restringirán las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo”. De todas formas, aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y rescate.

El gremio de los controladores aéreos levantó la medida de fuerza del fin de semana largo.
Paro de controladores a&eacute;reos

Paro de controladores aéreos

Paro de controladores aéreos en agosto

El cronograma difundido por Atepsa establece los siguientes cortes de servicio:

  • Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.
  • Domingo 24 de agosto: en los mismos horarios.
  • Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.
  • Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.
  • Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.
Paro de Controladores aéreos
Paro de Controladores aéreos

Paro de Controladores aéreos

Cronograma difundido por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

Desde la organización sindical recordaron que el plan de lucha se resolvió luego de dos instancias de conciliación obligatoria dictadas por la Secretaría de Trabajo, que no lograron un acuerdo. “Finalizada la segunda conciliación obligatoria, incluida su prórroga, y ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical”, expresó Atepsa en un comunicado.

La negociación paritaria se empantanó luego de que el Gobierno ofreciera un incremento salarial equivalente a un 1% mensual, en línea con otros sectores del Estado. El gremio rechazó la propuesta por insuficiente y ratificó que las medidas solo se suspenderán si se presenta “una propuesta salarial decente” que contemple el reclamo de recomposición.

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también advirtió que podría convocar a un paro nacional de pilotos. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria esta semana, el gremio señaló que se encuentra “en libertad de acción” para avanzar con la medida, aunque todavía no definió la fecha. Mientras tanto, autoridades de la ANAC mantienen reuniones con representantes de las aerolíneas y los sindicatos en busca de acuerdos que eviten mayores complicaciones para los pasajeros.

