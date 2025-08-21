Paro de controladores aéreos en agosto: fechas y horarios de las medidas que afectarán vuelos en todo el país

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los controladores aéreos, confirmó un nuevo plan de medidas de fuerza que interrumpirá la operatoria aérea en distintos aeropuertos del país . Las medidas comenzarán este viernes 22 de agosto y se extenderán hasta el sábado 30, en medio de un fuerte conflicto salarial.

El gremio informó que el paro afectará principalmente a los despegues , ya que en los horarios anunciados “se restringirán las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo ”. De todas formas, aclararon que quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y rescate.

Paro de Controladores aéreos Paro de Controladores aéreos Cronograma difundido por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

Desde la organización sindical recordaron que el plan de lucha se resolvió luego de dos instancias de conciliación obligatoria dictadas por la Secretaría de Trabajo, que no lograron un acuerdo. “Finalizada la segunda conciliación obligatoria, incluida su prórroga, y ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical”, expresó Atepsa en un comunicado.

La negociación paritaria se empantanó luego de que el Gobierno ofreciera un incremento salarial equivalente a un 1% mensual, en línea con otros sectores del Estado. El gremio rechazó la propuesta por insuficiente y ratificó que las medidas solo se suspenderán si se presenta “una propuesta salarial decente” que contemple el reclamo de recomposición.

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también advirtió que podría convocar a un paro nacional de pilotos. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria esta semana, el gremio señaló que se encuentra “en libertad de acción” para avanzar con la medida, aunque todavía no definió la fecha. Mientras tanto, autoridades de la ANAC mantienen reuniones con representantes de las aerolíneas y los sindicatos en busca de acuerdos que eviten mayores complicaciones para los pasajeros.