Controladores aéreos anunciaron nuevos paros: desde cuándo

Paro de controladores aéreos.

El sindicato de controladores aéreos, agrupado en Atepsa, anunció la ratificación de un paro que comenzará el próximo viernes 22 de agosto. Estas provocarán interrupciones en la autorización de despegues en todos los aeropuertos del país, con afectaciones significativas tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Causas y reclamos del conflicto El conflicto surgió después de más de diez meses sin respuestas satisfactorias por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la administración nacional de aviación civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. El gremio acusa a estas entidades de presentar informes tendenciosos y de obstaculizar el legítimo derecho a huelga. Exigen una mejora salarial y que se garantiza un mínimo del 45% de despegues en horario para asegurar el servicio esencial de navegación aérea.

PARO CONTROLADORES AÉREOS El conflicto en el sector viene desde hace tiempo, con el dictado de la conciliación obligatoria el 11 de julio, por lo que se suspendieron los despidos y los ceses de actividades. Luego, la medida de la Secretaría de Trabajo se extendió hasta el 7 de agosto, porque la EANA presentó una propuesta salarial que, según ATEPSA, no cumplía con sus expectativas y se mantenía por debajo de la pauta estatal.

Cumpliéndose todos los tiempos de la conciliación, desde el sindicato expresaron que "ante la falta de una propuesta acorde con nuestras demandas, retomaremos el plan de lucha a partir del 22 de agosto, con acciones en todos los aeropuertos del país. Subrayaron que "estamos convencidos que la lucha y la defensa de nuestros derechos son el único camino a seguir".

controladores aereos.jpg Intentos de negociación y expectativa de solución A pesar del fracaso inicial en las negociaciones, el gobierno programó una nueva reunión con Atepsa para el jueves anterior al inicio de los paros, en un último intento de evitar el conflicto. La Secretaría de Trabajo y la EANA trabajan contrarreloj para mantener la seguridad operativa y minimizar el impacto, aunque el sindicato insiste en que agotaron todas las instancias administrativas previas al conflicto. Cuál es la función que cumple un controlador aéreo La función del controlador aéreo es dirigir y supervisar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, asegurando que se realicen las maniobras de forma segura, ordenada y rápida. Son responsables de prevenir colisiones entre aviones y otros obstáculos, otorgando autorizaciones e instrucciones necesarias a los pilotos durante todo el vuelo, especialmente en despegues, aterrizajes y maniobras en tierra. atepsa

