domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 14:30
Paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos de Jujuy este domingo 24 de agosto

El paro de controladores aéreos seguirá hasta el 30 de agosto. Hay vuelos cancelados y reprogramaciones que afectan a miles de pasajeros en todo el país.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Paro de controladores aéreos: Aeropuerto de Jujuy&nbsp;

Paro de controladores aéreos: Aeropuerto de Jujuy 

El paro de controladores aéreos, impulsado por el gremio ATEPSA en reclamo de una recomposición salarial, continúa afectando a miles de pasajeros en todo el país. La medida comenzó el viernes y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, con un cronograma de interrupciones por franjas horarias.

paro de controladores 
Atención.

Paro de controladores aéreos en agosto: fechas y horarios de las medidas que afectarán vuelos en todo el país
Paro de controladores aéreos.
Reclamo.

Controladores aéreos anunciaron nuevos paros: desde cuándo

Este domingo ya se registraron vuelos demorados y cancelados en distintos aeropuertos, lo que generó complicaciones en la programación de todas las aerolíneas que operan en Argentina.

  • Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17 hs.

  • Jueves 28 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 hs.

  • Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 hs.

Durante estas franjas horarias, solo estarán exceptuadas las operaciones de aeronaves declaradas en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Rechazo del Gobierno al paro

Desde el Gobierno nacional rechazaron la medida sindical por considerar que afecta un servicio esencial garantizado por ley y compromete el normal funcionamiento del sistema aeronáutico.

Actualmente, ATEPSA cuenta con más de 1000 empleados distribuidos en 54 aeropuertos de Argentina, incluyendo controladores de tránsito aéreo y personal técnico especializado.

Vuelos en Jujuy: demoras y cancelaciones en el aeropuerto de Perico

En el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, de Perico, también se registraron demoras y cancelaciones este domingo 24 de agosto. Tanto los vuelos de arribo como los de partida hacia Buenos Aires sufrieron modificaciones en sus horarios. Muchos pasajeros se encontraron con reprogramaciones de último momento y largas esperas en el hall principal, lo que generó malestar y quejas en las ventanillas de atención al cliente.

Paro de controladores aéreos: demoras y cancelaciones en los aeropuertos del país / ARRIBOS A JUJUY 24 DE AGOSTO 2025
Paro de controladores aéreos: demoras y cancelaciones en los aeropuertos del país / PARTIDAS DESDE JUJUY 24 DE AGOSTO 2025
Testimonios de pasajeros afectados

Las demoras generaron enojo y desconcierto entre los usuarios. “Tenía que tomar el vuelo hoy al mediodía y se canceló hasta no sé cuándo. Vine a hacer un trámite a Buenos Aires y mi regreso a Corrientes estaba previsto para las 17.50, pero recibí un mail que decía que el vuelo estaba suspendido”, contó un pasajero varado en Aeroparque.

Otro grupo de viajeros relató su experiencia con cambios inesperados: “Íbamos a Salta, pero nos cancelaron el vuelo mientras estábamos en Bariloche. Después nos reprogramaron para el martes y ahora nos mandaron a Jujuy. No solo tenemos que buscar cómo llegar a Salta, sino que también el vuelo que nos asignaron está demorado”, explicó una pasajera.

