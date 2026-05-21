La actividad económica creció 3,5% en marzo en Argentina, según el INDEC

La actividad económica en Argentina registró en marzo de 2026 un crecimiento de 5,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Estimador Mensual de Actividad Económica publicado por el INDEC . Además, en términos desestacionalizados, el indicador avanzó 3,5% respecto de febrero , mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,4%.

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Con este resultado, el acumulado del primer trimestre de 2026 quedó 1,7% por encima del mismo período del año pasado. El informe oficial mostró además que, en marzo, catorce de los quince sectores que integran el EMAE tuvieron subas interanuales.

Entre las actividades con mejor desempeño se destacaron Pesca, con una suba interanual de 30,9%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 17,9%. También mostraron fuertes avances Explotación de minas y canteras, con 16,3%, Intermediación financiera, con 8,8%, y Construcción, con 7,6%.

De todos modos, el mayor aporte al crecimiento general no vino de pesca sino del agro, que fue el sector con mayor incidencia positiva en el EMAE. Según el gráfico de la página 10, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura aportó 1,42 puntos al crecimiento interanual, seguida por Industria manufacturera, con 0,67 puntos, y Explotación de minas y canteras, con 0,63 puntos.

La industria volvió a crecer

La industria manufacturera mostró una mejora interanual de 4,6% en marzo, mientras que Comercio mayorista, minorista y reparaciones subió 2,2%. También crecieron Transporte y comunicaciones, con 4,7%; Electricidad, gas y agua, con 5,7%; y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 2,4%.

El único sector que registró una caída fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja de 1,2% interanual, lo que le restó 0,06 puntos al resultado general.

Qué pasó en los meses previos

El informe también marca un cambio de tendencia respecto de febrero, cuando la actividad había caído 2% interanual y 2,7% en la medición desestacionalizada. En marzo, en cambio, el EMAE volvió a terreno positivo tanto en la comparación anual como mensual.