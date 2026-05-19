Javier Milei defendió su plan económico y anticipó que la inflación seguirá bajando

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uno de los respaldos públicos que le dio el presidente Javier Milei. (Foto: X @Jefatura_Ar)

Javier Milei defendió su plan económico , aseguró que el modelo resistió “dos shocks muy negativos” y anticipó que la inflación seguirá bajando en los próximos meses. El Presidente volvió a respaldar el rumbo de su Gobierno y destacó la estabilidad cambiaria como uno de los puntos centrales de su estrategia.

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En declaraciones públicas, Milei sostuvo que la economía atravesó momentos de presión , pero que logró mantenerse dentro del esquema previsto por el oficialismo. En ese contexto, defendió la política de acumulación de reservas y la compra de dólares por parte del Banco Central.

Durante buena parte del discurso, Milei explicó su visión sobre la tasa de interés y cuestionó los enfoques económicos tradicionales. “Para nosotros, la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero”, afirmó.

El Presidente vinculó el crecimiento económico con la inversión privada y reivindicó el rol de los empresarios. “Sin empresarios no hay nada. Cualquier experimento que se intentó hacer desde el Estado ha fracasado”, sostuvo.

Además, afirmó que el ajuste permitió devolver recursos al sector privado. “Entre lo que se achicó de déficit, más la caída de impuestos, más la eliminación del cuasifiscal, se les devolvió a los argentinos de bien cien mil millones de dólares”, aseguró. Según indicó, eso permitió que “la pobreza en la frecuencia mensual” pasara “de cincuenta y siete a veintinueve”.

Javier Milei Javier Milei: “La economía va a converger al super RIGI, con lo que lograríamos más bajas de impuestos”.

Qué dijo Javier Milei sobre el dólar

El Presidente aseguró que la compra de divisas ayuda a sostener el equilibrio cambiario y afirmó que, sin esa intervención, el dólar estaría en un nivel más bajo.

“Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1.100” “Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1.100”

“Sacamos prácticamente el 95% del cepo, con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviésemos comprando 8500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en $1100. Con lo cual, el dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares, y para que eso, digamos, básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”, señaló Milei al defender la política cambiaria del Gobierno.

El Presidente ratificó: “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés, pero ahora es lo que es la tasa de interés nominal. Y el otro componente tiene que ver con la política cambiaria. Si ustedes se fijan, conforme ha pasado el tiempo, Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria”.

El mandatario también sostuvo que el mercado cambiario se mantiene estable pese a los movimientos externos e internos que presionaron sobre la economía en las últimas semanas.

avier Milei en el Evento Institucional de VALO El Presidente Javier Milei en el Evento Institucional de VALO, en el Museo MALBA, destaca el déficit cero

La inflación, en el centro del discurso

Milei volvió a referirse a la inflación y afirmó que el proceso de desaceleración continuará. El dato de abril había marcado una suba del 2,6%, por debajo del registro de marzo, y fue presentado por el Gobierno como una señal de mejora en el frente económico.

Para el Presidente, la baja de la inflación es resultado de la disciplina fiscal, la restricción monetaria y el ordenamiento macroeconómico. En esa línea, insistió en que el equilibrio fiscal seguirá siendo una prioridad.

Milei y Adornni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uno de los respaldos públicos que le dio el presidente Javier Milei. (Foto: X @Jefatura_Ar)

“Dos shocks muy negativos”

El jefe de Estado también planteó que la economía debió enfrentar dos impactos negativos recientes, aunque remarcó que el programa económico logró absorberlos sin alterar el rumbo general.

Según Milei, esos episodios no modificaron el objetivo central de su gestión: consolidar la baja de la inflación, acumular reservas y sostener la estabilidad financiera.

El Gobierno ratifica el rumbo

El mensaje presidencial llega en un contexto en el que el oficialismo busca mostrar señales de estabilidad económica, mientras persisten reclamos por salarios, consumo y actividad.

Milei remarcó que no habrá cambios de fondo en el plan económico y que el Gobierno seguirá priorizando el equilibrio fiscal como condición para sostener la baja de precios.