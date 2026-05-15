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15 de mayo de 2026 - 13:37
Política.

Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos y buscan enviar proyectos al Congreso

El presidente Javier Milei se reunió con Manuel Adorni por casi dos horas. También se sumó el canciller Pablo Quirno.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El encuentro se dio en un momento en el que el Ejecutivo busca ordenar prioridades, reactivar iniciativas que quedaron en pausa y avanzar con una agenda de reformas con impacto económico.

Encuentro en Olivos para reorganizar el trabajo del Ejecutivo

Según lo informado, Milei y Adorni analizaron el estado de situación de distintas áreas del Gobierno Nacional y los puntos considerados críticos para acelerar decisiones en las próximas semanas.

La reunión apuntó a motorizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, en un escenario político donde la actividad oficial venía mostrando menor dinamismo en los últimos meses.

quinta de olivos

Contexto: investigación sobre Adorni

El cónclave también se desarrolló en medio de un contexto complejo para el jefe de Gabinete, ya que trascendió el avance de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.

De acuerdo al artículo, la causa pone el foco en viajes recientes y en la adquisición de propiedades, elementos que forman parte del expediente en análisis.

Manuel Adorni

El Gobierno busca aceitar la agenda legislativa

Desde Casa Rosada señalaron que uno de los ejes centrales del encuentro fue fortalecer la estrategia parlamentaria y darle continuidad a las definiciones trabajadas en una mesa política realizada días atrás.

El objetivo es construir mayorías para avanzar con reformas que el oficialismo considera clave dentro de su programa de gobierno.

Nuevos proyectos y “Super RIGI” entre los puntos a impulsar

Como parte de estas conversaciones internas, el Gobierno definió el envío de nuevas leyes al Congreso. Entre las iniciativas mencionadas se destaca el proyecto denominado “Super RIGI”, que podría convertirse en uno de los ejes de discusión en el Parlamento durante las próximas semanas.

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