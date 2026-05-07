jueves 07 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de mayo de 2026 - 09:44
País.

Javier Milei: "Adorni es una persona honesta, ni en pedo se va"

El presidente Javier Milei respaldó nuevamente al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y aseguró que presentará su declaración jurada antes del 31 de julio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Manuel Adorni será el vocero presidencial de Javier Milei.&nbsp;

Manuel Adorni será el vocero presidencial de Javier Milei. 

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia por su situación patrimonial y confirmó que el funcionario presentará su declaración jurada antes del 31 de julio, fecha límite prevista por la Oficina Anticorrupción.

Lee además
la justicia ordeno levantar el secreto fiscal ante arba de manuel adorni y su esposa
País.

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa
bullrich pidio que adorni presente de inmediato su declaracion jurada
País.

Bullrich pidió que Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la Senadora Nacional, Patrica Bullrich, reclamara públicamente que Adorni mostrara “de inmediato” la documentación para despejar dudas sobre sus gastos y evolución patrimonial.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich denunció a

Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear”, afirmó el Presidente quien vinculó la polémica a una operación política y mediática impulsada, según dijo, por la diputada Marcela Pagano. “Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”.

“No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”, aseveró Milei.

APOYO INSTITUCIONAL

Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”, sostuvo el mandatario y añadió: “las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.

Abrazo Milei y Adorni
Javier Milei busca retomar la iniciativa política tras lo ocurrido con Manuel Adorni

Javier Milei busca retomar la iniciativa política tras lo ocurrido con Manuel Adorni

Durante la entrevista, el jefe de Estado también cuestionó el tratamiento mediático del caso y acusó a parte del periodismo de vulnerar el principio de inocencia. “El periodismo no puede violentar la presunción de inocencia, como hacen regularmente, con juicios sumarísimos y condenas anticipadas”, afirmó.

El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse. He protegido cada vez que han atacado a alguno de mis ministros con calumnias sabiendo que están limpios, los defendí. No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”, sostuvo Milei.

“EL AJUSTE LO ESTÁ PAGANDO LA CASTA”

El Presidente defendió el rumbo económico de su gestión y aseguro que la actividad “está en pico histórico”. Doce de los dieciséis sectores que se monitorean están creciendo”, y anticipó una desaceleración de la inflación en los próximos meses.

JAVIER MIELI.jpg

El ajuste lo está pagando la casta”, insistió Milei, al tiempo que reivindicó la reducción del empleo público y aseguró que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación tras “un primer trimestre complicado”.

Por último, el Presidente ratificó su confianza en el armado político de La Libertad Avanza y destacó la expansión territorial del espacio de cara a las próximas elecciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa

Bullrich pidió que Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada

Javier Milei en Estados Unidos: "El modelo de la libertad funciona"

El Gobierno reglamentó un artículo clave de la Reforma Laboral

Javier Milei usará fondos de privatizaciones para modernizar las Fuerzas Armadas

Lo que se lee ahora
Figura ilustrativa de San La Muerte.
País

Impacto y misterio por una enorme figura de San La Muerte en Santiago del Estero

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Estadio 23 de Agosto - Copa Argentina video
Deportes.

Volvería la Copa Argentina a Jujuy: qué equipos jugarían y cuándo

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Imagen ilustrativa video
Deportes.

La jujeña árbitra que hará historia al dirigir su primera final

Foto ilustrativa. video
Importante.

Alerta en Jujuy: cuál es la aplicación más usada para las estafas

La frontera Argentina-Bolivia colapsó por compras en Bermejo   video
Sociedad.

Nueva ola de compras en la frontera entre Argentina y Bolivia: largas filas para cruzar a Bermejo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel