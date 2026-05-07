Javier Milei: "Adorni es una persona honesta, ni en pedo se va"

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de la controversia por su situación patrimonial y confirmó que el funcionario presentará su declaración jurada antes del 31 de julio , fecha límite prevista por la Oficina Anticorrupción.

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Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la Senadora Nacional, Patrica Bullrich, reclamara públicamente que Adorni mostrara “de inmediato” la documentación para despejar dudas sobre sus gastos y evolución patrimonial.

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“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear ”, afirmó el Presidente quien vinculó la polémica a una operación política y mediática impulsada, según dijo, por la diputada Marcela Pagano. “Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”.

“No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”, aseveró Milei.

APOYO INSTITUCIONAL

“Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”, sostuvo el mandatario y añadió: “las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.

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Durante la entrevista, el jefe de Estado también cuestionó el tratamiento mediático del caso y acusó a parte del periodismo de vulnerar el principio de inocencia. “El periodismo no puede violentar la presunción de inocencia, como hacen regularmente, con juicios sumarísimos y condenas anticipadas”, afirmó.

“El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse. He protegido cada vez que han atacado a alguno de mis ministros con calumnias sabiendo que están limpios, los defendí. No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”, sostuvo Milei.

“EL AJUSTE LO ESTÁ PAGANDO LA CASTA”

El Presidente defendió el rumbo económico de su gestión y aseguro que la actividad “está en pico histórico”. Doce de los dieciséis sectores que se monitorean están creciendo”, y anticipó una desaceleración de la inflación en los próximos meses.

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“El ajuste lo está pagando la casta”, insistió Milei, al tiempo que reivindicó la reducción del empleo público y aseguró que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación tras “un primer trimestre complicado”.

Por último, el Presidente ratificó su confianza en el armado político de La Libertad Avanza y destacó la expansión territorial del espacio de cara a las próximas elecciones.