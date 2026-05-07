Impacto y misterio por una enorme figura de San La Muerte en Santiago del Estero

En Santiago del Estero, en el departamento Banda y a la vera de la Ruta 1 , una gigantesca figura de San la Muerte comenzó a captar la mirada de quienes transitan por la zona. La estructura, que posee varios metros de altura y ojos iluminados , apareció en las últimas horas y no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados.

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La escultura fue emplazada sobre un camino rodeado de viviendas modernas y se encuentra exactamente frente a un santuario dedicado al Gauchito Gil , situación que despertó todavía más curiosidad entre los vecinos.

De acuerdo con testimonios de personas de la zona, el predio funcionaría como un espacio orientado a rituales de sanación y tendría como principal figura de veneración a San La Muerte .

Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada.

La figura aún permanece rodeada de andamios y los trabajos continúan en desarrollo, pero pese a no estar terminada ya consiguió despertar la curiosidad de todas las personas que circulan por el lugar.

Sorpresa y revuelo por gigantesca imagen de San La Muerte.

La obra impacta por sus dimensiones y características visuales, aunque existe un aspecto que incrementó todavía más el misterio: hasta el momento, quienes están a cargo del proyecto no brindaron precisiones sobre el verdadero propósito de la construcción.

Rumores, simbolismo y especulaciones entre vecinos

Mientras tanto, comenzaron a multiplicarse las versiones y especulaciones vinculadas a la idea de “sanación”, aunque sin demasiadas explicaciones sobre su significado concreto. Esa referencia, sumada a la presencia de San La Muerte, alimentó aún más los comentarios entre vecinos y curiosos.

Quién fue San la Muerte.

Esta figura es considerada un santo popular venerado principalmente en el noreste argentino, además de regiones de Paraguay y Brasil, y suele representarse mediante la imagen de un esqueleto asociado a la protección espiritual.