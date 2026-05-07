Impacto y misterio por una enorme figura de San La Muerte en Santiago del Estero

En Santiago del Estero, en el departamento Banda y a la vera de la Ruta 1, una gigantesca figura de San la Muerte comenzó a captar la mirada de quienes transitan por la zona. La estructura, que posee varios metros de altura y ojos iluminados, apareció en las últimas horas y no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados.
La escultura fue emplazada sobre un camino rodeado de viviendas modernas y se encuentra exactamente frente a un santuario dedicado al Gauchito Gil, situación que despertó todavía más curiosidad entre los vecinos.
Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada.
Crece el misterio por el significado de la estructura
De acuerdo con testimonios de personas de la zona, el predio funcionaría como un espacio orientado a rituales de sanación y tendría como principal figura de veneración a San La Muerte.
La figura aún permanece rodeada de andamios y los trabajos continúan en desarrollo, pero pese a no estar terminada ya consiguió despertar la curiosidad de todas las personas que circulan por el lugar.
Sorpresa y revuelo por gigantesca imagen de San La Muerte.
La obra impacta por sus dimensiones y características visuales, aunque existe un aspecto que incrementó todavía más el misterio: hasta el momento, quienes están a cargo del proyecto no brindaron precisiones sobre el verdadero propósito de la construcción.
Rumores, simbolismo y especulaciones entre vecinos
Mientras tanto, comenzaron a multiplicarse las versiones y especulaciones vinculadas a la idea de “sanación”, aunque sin demasiadas explicaciones sobre su significado concreto. Esa referencia, sumada a la presencia de San La Muerte, alimentó aún más los comentarios entre vecinos y curiosos.
Esta figura es considerada un santo popular venerado principalmente en el noreste argentino, además de regiones de Paraguay y Brasil, y suele representarse mediante la imagen de un esqueleto asociado a la protección espiritual.
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