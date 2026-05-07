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7 de mayo de 2026 - 09:45
País.

Temporal feroz en el AMBA: granizo, inundaciones y daños tras una madrugada de tormenta

La tormenta comenzó en la medianoche y afectó con mayor intensidad a distintos sectores del sur del AMBA. Hubo caída de granizo, calles anegadas y destrozos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El temporal golpeó al AMBA y provocó destrozos y calles inundadas: qué dice el pronóstico para las próximas horas.

El temporal golpeó al AMBA y provocó destrozos y calles inundadas: qué dice el pronóstico para las próximas horas.

La Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense fueron impactados por un intenso temporal que se hizo sentir con fuerza durante la madrugada, provocando inundaciones en numerosas calles y diversos daños materiales.

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El episodio climático, acompañado por ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora y una fuerte caída de granizo, tuvo mayor intensidad en los barrios del sur de la capital porteña y en varias localidades del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Las tormentas afectaron al AMBA, el interior bonaerense y la Costa Atlántica.

Temporal en Buenos Aires: los puntos más afectados

El fenómeno climático se desató minutos después de la medianoche en el sector sur de Buenos Aires, donde se registró una lluvia torrencial: en apenas una hora cayeron más de 20 milímetros de agua.

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La magnitud de las precipitaciones provocó el desborde de los sistemas pluviales y generó anegamientos que dejaron numerosos vehículos bajo el agua en zonas como Palermo, Belgrano, Avellaneda, Quilmes, Mar del Plata y Las Flores, donde vecinos también denunciaron el ingreso de agua en casas y comercios.

Granizo con piedras del tamaño de una pelota de golf

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, se reportó una intensa caída de granizo con piedras de dimensiones similares a pelotas de golf. A esto se sumaron fuertes ráfagas que provocaron la caída de árboles y columnas de tendido eléctrico, ocasionando interrupciones parciales del servicio de luz en localidades como Lanús, Quilmes, Dock Sud y La Matanza.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional continúa sosteniendo la alerta naranja en toda la región y advirtió que la inestabilidad climática podría extenderse durante el resto del día.

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