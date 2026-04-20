Fuerte temporal en Santiago del Estero: una ciudad bajo el agua

La ciudad de Los Juríes, Santiago del Estero , volvió a quedar bajo el impacto de un fuerte temporal que dejó como saldo 126 milímetros de lluvia en pocas horas. El fenómeno provocó anegamientos en distintos sectores y complicó la circulación en numerosas calles, donde el agua cubrió gran parte de la calzada.

País. Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

Policiales. Salió de Jujuy con 11 kilos de cocaína y lo detuvieron en Santiago del Estero

Las precipitaciones se registraron durante las últimas horas y generaron complicaciones en barrios enteros. En varios puntos, el nivel del agua avanzó sobre veredas y accesos a viviendas, lo que encendió la alerta entre los vecinos.

El escenario se agravó por la presencia de tormentas eléctricas que acompañaron el evento climático. Esta situación elevó el nivel de riesgo y obligó a extremar las precauciones en toda la zona.

El impacto del temporal se reflejó en el estado de las calles, muchas de ellas completamente cubiertas por agua. La acumulación dificultó el tránsito vehicular y también afectó la movilidad peatonal.

En algunos sectores, el drenaje resultó insuficiente frente al volumen de agua caída en un corto período. Esto generó acumulaciones que permanecieron durante varias horas y obligaron a modificar recorridos habituales.

Los vecinos reportaron complicaciones para salir de sus hogares, sobre todo en zonas bajas donde el agua avanzó con mayor rapidez.

Los juríes (1)

Recomendaciones oficiales ante el temporal

Desde la Municipalidad de Los Juríes difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos. El principal pedido se centró en evitar salidas innecesarias mientras continúen las condiciones climáticas adversas.

También se solicitó a la población no transitar por calles anegadas, debido al peligro que implica la acumulación de agua y la posible presencia de obstáculos no visibles.

Otro punto clave de las recomendaciones incluyó mantenerse alejado de cables, postes y artefactos eléctricos, ante la posibilidad de descargas o fallas en el sistema.

Los juríes

Medidas preventivas en viviendas y espacios públicos

Las autoridades aconsejaron reforzar la protección de los hogares mediante la colocación de bolsas de arena en puertas y accesos. Esta medida busca impedir el ingreso del agua a las viviendas.

Además, se pidió evitar la cercanía con obras en construcción o estructuras que puedan presentar inestabilidad a raíz del temporal.

El monitoreo de la situación continúa en toda la ciudad, mientras se evalúa la evolución del clima y el comportamiento del agua en los distintos sectores afectados.