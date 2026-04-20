lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 10:27
País.

Fuerte temporal en Santiago del Estero: una ciudad bajo el agua

La intensa lluvia provocó anegamientos y generó preocupación en Santiago del Estero. Autoridades piden evitar circular y reforzar medidas de seguridad.

Los Juríes, Santiago del Estero.

Los Juríes, Santiago del Estero.

La ciudad de Los Juríes, Santiago del Estero, volvió a quedar bajo el impacto de un fuerte temporal que dejó como saldo 126 milímetros de lluvia en pocas horas. El fenómeno provocó anegamientos en distintos sectores y complicó la circulación en numerosas calles, donde el agua cubrió gran parte de la calzada.

Lee además
Salió de Jujuy con 11 kilos de cocaína.
Policiales.

Salió de Jujuy con 11 kilos de cocaína y lo detuvieron en Santiago del Estero
Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34
País.

Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

Las precipitaciones se registraron durante las últimas horas y generaron complicaciones en barrios enteros. En varios puntos, el nivel del agua avanzó sobre veredas y accesos a viviendas, lo que encendió la alerta entre los vecinos.

El escenario se agravó por la presencia de tormentas eléctricas que acompañaron el evento climático. Esta situación elevó el nivel de riesgo y obligó a extremar las precauciones en toda la zona.

Calles inundadas y complicaciones en la circulación

El impacto del temporal se reflejó en el estado de las calles, muchas de ellas completamente cubiertas por agua. La acumulación dificultó el tránsito vehicular y también afectó la movilidad peatonal.

En algunos sectores, el drenaje resultó insuficiente frente al volumen de agua caída en un corto período. Esto generó acumulaciones que permanecieron durante varias horas y obligaron a modificar recorridos habituales.

Los vecinos reportaron complicaciones para salir de sus hogares, sobre todo en zonas bajas donde el agua avanzó con mayor rapidez.

Los juríes (1)

Recomendaciones oficiales ante el temporal

Desde la Municipalidad de Los Juríes difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos. El principal pedido se centró en evitar salidas innecesarias mientras continúen las condiciones climáticas adversas.

También se solicitó a la población no transitar por calles anegadas, debido al peligro que implica la acumulación de agua y la posible presencia de obstáculos no visibles.

Otro punto clave de las recomendaciones incluyó mantenerse alejado de cables, postes y artefactos eléctricos, ante la posibilidad de descargas o fallas en el sistema.

Los juríes

Medidas preventivas en viviendas y espacios públicos

Las autoridades aconsejaron reforzar la protección de los hogares mediante la colocación de bolsas de arena en puertas y accesos. Esta medida busca impedir el ingreso del agua a las viviendas.

Además, se pidió evitar la cercanía con obras en construcción o estructuras que puedan presentar inestabilidad a raíz del temporal.

El monitoreo de la situación continúa en toda la ciudad, mientras se evalúa la evolución del clima y el comportamiento del agua en los distintos sectores afectados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salió de Jujuy con 11 kilos de cocaína y lo detuvieron en Santiago del Estero

Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

Dos hinchas de Juventud Antoniana murieron en un choque cuando volvían de la cancha

El norte presentará lluvias superiores a lo normal hasta fines de abril: el pronóstico en Jujuy

Amenazas en escuelas de Salta: imputaron por intimidación pública a los cuatro jóvenes detenidos

Lo que se lee ahora
Lluvias en Jujuy
País.

El norte presentará lluvias superiores a lo normal hasta fines de abril: el pronóstico en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Imágenes del desfile cívico, militar y gaucho en Alto Comedero por la fundación de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Imágenes del desfile cívico, militar y gaucho en Alto Comedero por la fundación de San Salvador de Jujuy

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel