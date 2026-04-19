Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

El Lobo jujeño jugó un gran partido ante Almagro y consiguió una contundente victoria por 6-1. Los goles de Gimnasia de Jujuy los marcaron Francisco Maidana, Delfor Minervino, Francisco Molina, Martín Lazarte, Octavio Bianchi y Abel Argañaráz. Con este resultado, el equipo de Hernán Pellerano sigue como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

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El Lobo logró una contundente victoria ante Tricolor con un marcador 6-1, en el juego disputado en el estadio 23 de Agosto por la fecha 10 de la Primera Nacional.

Los goles del partido para el local los anotaron Francisco Maidana (27' 1T), Delfor Minervino (32' 1T), Francisco Molina (3' 2T), Martín Lazarte (6' 2T), Octavio Bianchi (35' 2T) y Abel Argañaraz (42' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Mateo Benegas (2' 2T).

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, dispuso en campo una formación inicial 4-4-2 con Milton Álvarez en el arco; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte en la línea defensiva; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina en el medio; y Mauro Cachi y Cristian Menéndez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Gabriel Gómez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Emiliano González bajo los tres palos; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco y Lautaro Busto en defensa; Julián Marchioni, Juan Fernándes Pinto, Julián Vitale, Tobías Macies y Franco Bustamante en la mitad de cancha; y Mateo Benegas en la delantera.

El partido en el estadio 23 de Agosto fue dirigido por el árbitro Maximiliano Macheroni. En la próxima fecha el Lobo visitará a Atlético Rafaela. Por otro lado, Tricolor jugará ante Deportivo Maipú.

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