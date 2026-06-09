Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada en Córdoba

La adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba, fue encontrada sana y salva luego de un operativo desplegado en Colonia Caroya y zonas cercanas. La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.
“Encontramos a L. sana y salva”, informó el funcionario. Además, indicó que la Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial y agradeció el trabajo de la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la Dirección General de Investigaciones Criminales, la Policía de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal y la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María.
La joven había sido vista por última vez este lunes al mediodía, después de salir de su colegio, en la localidad de Colonia Caroya. Según la información incorporada a la investigación, la adolescente se separó de una compañera tras finalizar la jornada escolar y quedó sola en una parada, esperando el colectivo para regresar a su casa.
Al no llegar a su vivienda y no poder comunicarse con ella, su madre realizó la denuncia formal. A partir de ese momento, se activó un amplio operativo de búsqueda que mantuvo en alerta a la ciudad y a localidades cercanas.
El operativo y la investigación
La causa está a cargo del fiscal Guillermo Monti, de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María.
Durante la búsqueda participaron efectivos policiales, móviles, bomberos, unidades especiales y recursos destinados a rastrillajes, controles y revisión de cámaras de seguridad.
Por el momento, se espera que la Fiscalía brinde información oficial sobre las circunstancias en las que Luciana fue encontrada y los detalles de la causa judicial.
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