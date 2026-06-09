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9 de junio de 2026 - 16:53
Policiales.

Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada en Córdoba

La adolescente de 15 años era buscada desde el lunes, luego de salir del colegio y no regresar a su casa en Colonia Caroya.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Operativo de búsqueda.

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“Encontramos a L. sana y salva”, informó el funcionario. Además, indicó que la Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial y agradeció el trabajo de la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la Dirección General de Investigaciones Criminales, la Policía de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal y la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María.

La búsqueda en Córdoba

Busqueda Luciana Cordoba
B&uacute;squeda de la adolescente en C&oacute;rdoba.

Búsqueda de la adolescente en Córdoba.

La joven había sido vista por última vez este lunes al mediodía, después de salir de su colegio, en la localidad de Colonia Caroya. Según la información incorporada a la investigación, la adolescente se separó de una compañera tras finalizar la jornada escolar y quedó sola en una parada, esperando el colectivo para regresar a su casa.

Al no llegar a su vivienda y no poder comunicarse con ella, su madre realizó la denuncia formal. A partir de ese momento, se activó un amplio operativo de búsqueda que mantuvo en alerta a la ciudad y a localidades cercanas.

El operativo y la investigación

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Monti, de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María.

Durante la búsqueda participaron efectivos policiales, móviles, bomberos, unidades especiales y recursos destinados a rastrillajes, controles y revisión de cámaras de seguridad.

Por el momento, se espera que la Fiscalía brinde información oficial sobre las circunstancias en las que Luciana fue encontrada y los detalles de la causa judicial.

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