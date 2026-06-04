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4 de junio de 2026 - 15:25
País.

Córdoba: familiares y amigos despidieron a Agostina Vega

Familiares y amigos despidieron a Agostina Vega en Córdoba, en medio de un fuerte operativo policial.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Córdoba:familiares y amigos despidieron a Agostina Vega

Córdoba: familiares y amigos despidieron a Agostina Vega

Familiares y amigos despidieron a Agostina Vega en Córdoba, en medio de un profundo dolor y una fuerte conmoción por el femicidio que estremeció al país. El sepelio se realizó en el cementerio Los Álamos, con custodia policial en la zona.

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El velatorio de Agostina comenzó el miércoles a las 18 y se extendió hasta la mañana del jueves en una casa funeraria del barrio Alta Córdoba. La ceremonia fue íntima y estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos, quienes luego participaron del traslado hacia el cementerio Los Álamos.

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Córdoba: familiares y amigos despidieron a Agostina Vega

El entierro se realizó en un clima de dolor y conmoción, mientras avanza la investigación judicial por el crimen de la adolescente.

Cómo fue el femicidio de Agostina Vega

Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, Agostina ingresó el 23 de mayo a una vivienda ubicada en barrio Cofico. En ese lugar, entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

La investigación apunta a Claudio Barrelier como principal acusado del femicidio. De acuerdo con la reconstrucción judicial, después del crimen habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar un plan para hacerlo desaparecer.

El traslado y hallazgo del cuerpo

La hipótesis sostiene que el lunes por la mañana el acusado cargó los restos en un Ford Ka perteneciente a una amiga y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los habría enterrado con la intención de ocultar las pruebas del crimen.

El hallazgo se produjo después de varios días de intensa búsqueda. La clave fue el trabajo de un perro especialmente adiestrado, que marcó un sector cercano a una alcantarilla donde no había señales visibles de excavaciones recientes. Los investigadores creen que las lluvias y la humedad posteriores pudieron haber borrado rastros superficiales.

Soledad, expareja del único detenido por el femicidio en Córdoba, contó cómo era su vínculo con el acusado.
Caso Agostina Vega.

Caso Agostina Vega.

Las dudas que quedan en la causa

Mientras la autopsia aporta certezas sobre cómo murió Agostina y qué ocurrió con su cuerpo, la investigación mantiene interrogantes abiertos. Uno de los principales puntos es determinar si Barrelier actuó solo o si recibió algún tipo de ayuda después del asesinato.

En ese marco, la Justicia analiza el rol de la propietaria del auto negro que habría sido utilizado para trasladar los restos. El vehículo fue secuestrado luego de haber sido lavado por fuera, una situación que despertó sospechas sobre posibles intentos de ocultar pruebas.

Los próximos pasos de la investigación

La causa buscará determinar qué herramientas se usaron para descuartizar el cuerpo, cómo fue conservado y si existieron maniobras de encubrimiento posteriores al femicidio. Mientras tanto, el crimen de Agostina Vega sigue generando conmoción, dolor y un fuerte reclamo de justicia en todo el país.

Agostina Vega
Agostina Vega.

Agostina Vega.

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