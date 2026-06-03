Agostina Vega: la familia aportó pruebas contra la dueña del auto

El abogado que representa a la familia de Agostina Vega , Carlos Nayi, se presentó este miércoles en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Claudio Barrelier y su expareja, Soledad Andreani . “Creemos que hay mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad”, adelantó.

El abogado solicitó que se amplíe la investigación hacia la expareja de Barrelier , único detenido por el crimen ya que, según sostuvo el letrado, existen elementos que permiten sospechar que la mujer habría colaborado con Barrelier en el traslado y descarte del cuerpo de la joven.

“La dueña del Ford Ka sabía"

“La responsabilidad no se agota en quien hoy está detenido. Creemos que existen otras personas que deben ser investigadas”, señaló el abogado tras reunirse con el fiscal de la causa y afirmó que Andreani le facilitó el vehículo utilizado presuntamente por el acusado cuando la búsqueda de Agostina ya era de público conocimiento.

Auto Ford ka Agostina Vega: las respuestas que busca la Justicia

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi.

Delito de encubrimiento

Nayi consideró que la conducta de la mujer podría encuadrarse en el delito de encubrimiento y aseguró que existen motivos suficientes para analizar su grado de participación. También manifestó que el caso podría involucrar a más personas, ya que, a su entender, el hecho “no pudo haber sido cometido por una sola persona”.

“La mamá podría participar del último adiós”

El abogado dijo que Melisa Heredia, madre de Agostina, permanece internada y que su eventual participación en el último adiós a su hija dependerá de la evolución de su estado de salud, “si los médicos se lo permiten, podría salir para participar del último adiós”, anticipó.

La madre de Agostina Vega.

“Ella psicológicamente se encuentra muy mal. Lo único que queremos en este momento es despedirla de una vez”, señaló la abuela de Agostina desde la puerta de la fiscalía, y agregó que “vamos a estar totalmente conformes con la investigación cuando se encuentre a todos los involucrados”.