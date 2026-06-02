miércoles 03 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de junio de 2026 - 20:32
Crimen.

Caso Agostina Vega: "No voy a descansar hasta que estén todos presos", dijo su padre

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, encabezó una conferencia de prensa y pidió justicia por el crimen de su hija.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
image

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, rompió el silencio durante una conferencia de prensa convocada por el estudio jurídico que lo representa. Entre lágrimas, pidió justicia por su hija y reclamó que se investigue hasta llegar a todos los responsables.

Lee además
Qué puede revelar la autopsia de Agostina Vega
País.

Qué puede revelar la autopsia de Agostina Vega
Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia
Policiales.

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

El encuentro se realizó en un hotel de la ciudad de Córdoba, donde Gabriel estuvo acompañado por su abogada, Fernanda Alaniz. Antes de hablar, pidió un minuto de silencio en memoria de Agostina.

El pedido del padre de Agostina

Durante la conferencia, Gabriel Vega pidió que se conozca toda la verdad sobre el crimen de su hija. “Que se sepa la verdad y que caigan todos los que estuvieron implicados”, expresó visiblemente conmocionado.

Agostina Vega
Crimen de Agostina Vega.

Crimen de Agostina Vega.

El padre de la joven apuntó directamente contra Claudio Barrelier, el único detenido en la causa e imputado por el femicidio de la adolescente y sostuvo que “no actuó solo”. “Estuvo en manos de este hijo de mil p... y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar. Tienen que estar todos presos”, señaló.

Vega también remarcó la necesidad de que la Justicia vea si hay más implicados en el asesinato. “Esto es por ella y para que se sepa la verdad de una vez por todas. Que el foco se centre en ella, en la investigación y toda la gente que es cómplice de esta situación. Más allá del psicópata enfermo hijo de mil p… No sé cómo describirlo, no tiene nombre”.

Embed

Asimismo, sostuvo que "Agostina era una nena feliz, te transmitía una sonrisa, la negra siempre estaba para todo y era muy confianzuda. Era muy solidaria la negra".

Pidieron no revictimizar a Agostina Vega

La abogada Fernanda Alaniz también tomó la palabra y pidió dejar de hablar sobre la intimidad de la adolescente. “Basta de juzgar y de revictimizar”, expresó durante la rueda de prensa.

Además, manifestó su respaldo al trabajo del fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación del caso. “Creemos en la investigación. Gabriel trabajó codo a codo con él”, señaló.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué puede revelar la autopsia de Agostina Vega

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

"Siempre me usó": declaró la dueña del auto clave en el caso Agostina Vega

Crimen de Agostina Vega: entre lágrimas, habló la madre del único detenido

Caso Agostina Vega: habló su padre, rompió en llanto y pidió justicia

Las más leídas

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes 
País.

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes y qué pasará el 17 de junio en Salta

La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria. video
Jujuy.

Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel