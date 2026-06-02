Caso Agostina Vega: "No voy a descansar hasta que estén todos presos", dijo su padre

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, rompió el silencio durante una conferencia de prensa convocada por el estudio jurídico que lo representa. Entre lágrimas, pidió justicia por su hija y reclamó que se investigue hasta llegar a todos los responsables.

El encuentro se realizó en un hotel de la ciudad de Córdoba, donde Gabriel estuvo acompañado por su abogada, Fernanda Alaniz. Antes de hablar, pidió un minuto de silencio en memoria de Agostina.

Durante la conferencia, Gabriel Vega pidió que se conozca toda la verdad sobre el crimen de su hija. “Que se sepa la verdad y que caigan todos los que estuvieron implicados”, expresó visiblemente conmocionado.

El padre de la joven apuntó directamente contra Claudio Barrelier, el único detenido en la causa e imputado por el femicidio de la adolescente y sostuvo que “no actuó solo”. “Estuvo en manos de este hijo de mil p... y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar. Tienen que estar todos presos”, señaló.

Vega también remarcó la necesidad de que la Justicia vea si hay más implicados en el asesinato. “Esto es por ella y para que se sepa la verdad de una vez por todas. Que el foco se centre en ella, en la investigación y toda la gente que es cómplice de esta situación. Más allá del psicópata enfermo hijo de mil p… No sé cómo describirlo, no tiene nombre”.

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Asimismo, sostuvo que "Agostina era una nena feliz, te transmitía una sonrisa, la negra siempre estaba para todo y era muy confianzuda. Era muy solidaria la negra".

Pidieron no revictimizar a Agostina Vega

La abogada Fernanda Alaniz también tomó la palabra y pidió dejar de hablar sobre la intimidad de la adolescente. “Basta de juzgar y de revictimizar”, expresó durante la rueda de prensa.

Además, manifestó su respaldo al trabajo del fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación del caso. “Creemos en la investigación. Gabriel trabajó codo a codo con él”, señaló.